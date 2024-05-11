У світі кулінарії є безліч страв, які поєднують у собі простоту приготування та неперевершений смак. Одна з таких – стрілки часнику з яйцями.

Основні інгредієнти для приготування: часникові стрілки, яйця, спеції та рослинна олія.

Рецепт смажених часникових стрілок з яйцем дуже простий!

Варто зауважити, що для приготування цієї страви використовують виключно молоді стрілки часнику. Вони не тверді та соковиті.

Як приготувати стрілки часнику з яйцями, щоб вийшли хрумкі та апетитні – читайте в матеріалі.

Смажені стрілки часнику з яйцем

Цю страву можна готувати тільки на олії. Але поєднання олії та вершкового масла зробить страву неперевершеною.

Інгредієнти:

стрілки часнику – 200-300 г;

яйця – 4 шт.;

сіль, мелений чорний перець – до смаку;

олія – 2 ст. л.;

вершкове масло – 20 г.

Приготування:

Стрілки промиваємо холодною водою та нарізаємо (тільки м’які та соковиті частини стрілок). Викладаємо їх на друшляк, щоб прибрати зайву воду чи обсушуємо паперовим рушником. Яйця збиваємо з сіллю та перцем. У сковороду вливаємо олію та додаємо вершкове масло. Розігріваємо. Викладаємо у сковороду часникові стрілки та смажимо, періодично помішуючи, 3-5 хвилин. Потім поливаємо стрілки збитими яйцями. А зараз вибираємо, як готувати далі: Спосіб 1. Накрити сковороду кришкою. Вогонь зменшити. Готувати страву до готовності омлету (близько 5 хвилин). Спосіб 2. Готувати стрілки часнику з яйцями, постійно перемішуючи, на середньому вогні 3-5 хвилин.

Страва готова! Подайте її теплою, з овочевим салатом чи свіжими овочами. Смачного!

У цю смачну та ароматну страву також можна додати тертий сир (бажано моцарелу чи сулугуні). Також при приготуванні стрілок часнику з яйцями можна додавати різноманітні овочі. Наприклад, солодкий перець, помідори, шпинат та зелена цибуля. Печериці також можуть бути гарним доповненням. Вони нададуть страві смаку та аромату.

Тепер ви знаєте, як приготувати стрілки часнику з яйцями. Приготуйте та переконайтеся в їх неперевершеному смаку!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.