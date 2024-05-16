У наш час тепла пора року, виїзди на природу, пікніки вже важко уявити без шашлику. Навіть в умовах війни кожному українцю хочеться відволіктися і, якщо є можливість, приготувати м’ясо на багатті чи електрошашличниці.

Як замаринувати свинину на шашлик – рецепти найсмачніших маринадів – читайте в матеріалі. Читайте також: Що приготувати на мангалі: ідеї страв для пікніка Свинина на шашлик у маринаді з цибулі Інгредієнти: свиняча шия – 2 кг

цибуля ріпчаста – 1 кг

сіль – 1 ст. л.

перець чорний мелений – 1 ч. л. Як замаринувати свинину на шашлик у маринаді з цибулі: Нарізаємо свинячу шию шматками – приблизно 4-5 сантиметрів; Очищаємо цибулю і нарізаємо її кільцями. Поміщаємо цибулю в глибоку миску чи невелику каструлю. Додаємо сіль. Переминаємо цибулю разом із сіллю до того часу, поки вона стане м’якою. Перекладаємо м’ясо в емальований посуд. Додаємо до нього сіль та перець. Перемішуємо. Додаємо цибулю. Щоб м’ясо добре промаринувалося, я рекомендую потримати його в маринаді 3-4 години. Насаджуємо шашлик на шампури (бажано без цибулі) та смажимо до готовності. Читайте також: Смачний томатний соус для шашлику: швидкий рецепт Маринад із майонезу для свинини на шашлик Інгредієнти: свинина (м’якоть) – 2,5 кг

майонез – 250 г

цибуля – 2 шт.

приправа для шашлику (без солі) – 1 пакет (25 г)

сіль – 1 ст. л. Як замаринувати свинину на шашлик у майонезі: Нарізати м’ясо та цибулю – кільцями. Додаємо до м’яса та цибулі майонез, приправу, сіль. Залишаємо не менше ніж на шість годин маринуватися. Замариноване м’ясо нанизуємо на шампури, перемежовуючи кільцями цибулі. Смажимо до готовності. Маринад із гранатовим соком для шашлику зі свинини Інгредієнти: свиняча шия – 2 кг

гранатовий сік чи нектар – 500 мл

цибуля ріпчаста – 2 шт.

прянощі (приправа для м’яса, хмелі-сунелі) – до смаку

сіль – до смаку Як замаринувати свинину на шашлик у гранатовому соку: Нарізати м’ясо, нарізати кільцями цибулю і пом’яти її, щоб вона пустила сік. М’ясо з’єднати з цибулею та спеціями, посолити та добре перемішати. Залити гранатовим соком так, щоб він покривав м’ясо. Залишити маринуватися не менше шести годин. Нанизати шматочки свинини на шампури і смажити на розпеченому вугіллі. Важливо, при приготуванні шашлику не допускайте вогонь, збризкуючи м’ясо водою і перевертаючи його. Читайте також: Що приготувати з вчорашнього шашлику: ідеї та сучасні рецепти Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.