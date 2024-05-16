У наш час тепла пора року, виїзди на природу, пікніки вже важко уявити без шашлику. Навіть в умовах війни кожному українцю хочеться відволіктися і, якщо є можливість, приготувати м’ясо на багатті чи електрошашличниці.
Як замаринувати свинину на шашлик – рецепти найсмачніших маринадів – читайте в матеріалі.
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Свинина на шашлик у маринаді з цибулі
Інгредієнти:
- свиняча шия – 2 кг
- цибуля ріпчаста – 1 кг
- сіль – 1 ст. л.
- перець чорний мелений – 1 ч. л.
Як замаринувати свинину на шашлик у маринаді з цибулі:
- Нарізаємо свинячу шию шматками – приблизно 4-5 сантиметрів;
- Очищаємо цибулю і нарізаємо її кільцями.
- Поміщаємо цибулю в глибоку миску чи невелику каструлю. Додаємо сіль. Переминаємо цибулю разом із сіллю до того часу, поки вона стане м’якою.
- Перекладаємо м’ясо в емальований посуд. Додаємо до нього сіль та перець. Перемішуємо. Додаємо цибулю.
- Щоб м’ясо добре промаринувалося, я рекомендую потримати його в маринаді 3-4 години.
- Насаджуємо шашлик на шампури (бажано без цибулі) та смажимо до готовності.
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Маринад із майонезу для свинини на шашлик
Інгредієнти:
- свинина (м’якоть) – 2,5 кг
- майонез – 250 г
- цибуля – 2 шт.
- приправа для шашлику (без солі) – 1 пакет (25 г)
- сіль – 1 ст. л.
Як замаринувати свинину на шашлик у майонезі:
- Нарізати м’ясо та цибулю – кільцями.
- Додаємо до м’яса та цибулі майонез, приправу, сіль.
- Залишаємо не менше ніж на шість годин маринуватися.
- Замариноване м’ясо нанизуємо на шампури, перемежовуючи кільцями цибулі. Смажимо до готовності.
Маринад із гранатовим соком для шашлику зі свинини
Інгредієнти:
- свиняча шия – 2 кг
- гранатовий сік чи нектар – 500 мл
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- прянощі (приправа для м’яса, хмелі-сунелі) – до смаку
- сіль – до смаку
Як замаринувати свинину на шашлик у гранатовому соку:
- Нарізати м’ясо, нарізати кільцями цибулю і пом’яти її, щоб вона пустила сік.
- М’ясо з’єднати з цибулею та спеціями, посолити та добре перемішати.
- Залити гранатовим соком так, щоб він покривав м’ясо.
- Залишити маринуватися не менше шести годин.
- Нанизати шматочки свинини на шампури і смажити на розпеченому вугіллі.
Важливо, при приготуванні шашлику не допускайте вогонь, збризкуючи м’ясо водою і перевертаючи його.
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.