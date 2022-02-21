Як залишатися у формі та зберегти молодість? Жінки виснажують себе дієтами та оббивають пороги косметологічних кабінетів, намагаючись досягти ідеалу. Проте не всі рекомендації працюють.

Фітнес-зірка, телеведуча, блогер Валерія Крук у свій 43-й день народження поділилася формулою фантастичної форми.

Рекомендації

Усвідомленість

– Бути кращою версією себе та мотивувати інших до роботи над собою та позитивних змін у житті, – говорить Валерія Крук.

Спорт. Спорт і ще раз спорт. Режим занять, харчування та сну вирішує майже все

За її словами, важливі регулярні тренування та висока активність.

Хобі

Блогерство і марафони – це захоплення, які тримають у тонусі, дозволяють ділитись із людьми своїми відкриттями, відчувати себе потрібною і постійно шукати нові формати роботи.

Любов і родина

Важливо проводити більше часу у колі близьких.

Оптимізм

– Завжди вірю у найсприятливіший розвиток подій. І у результати чесних зусиль, – підсумувала Валерія Крук.

Водночас іноді треба пробачати собі слабкості: недовчену англійську, келих ігристого на свято, сум і втому.