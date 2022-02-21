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Як в 43 виглядати на 20: топ-5 секретів відомої фітнес-блогерки

21 Лютого 2022, 19:02
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Олександр Козачок
Валерія Крук
Джерело: Depositphotos

Як залишатися у формі та зберегти молодість? Жінки виснажують себе дієтами та оббивають пороги косметологічних кабінетів, намагаючись досягти ідеалу. Проте не всі рекомендації працюють.

Фітнес-зірка, телеведуча, блогер Валерія Крук у свій 43-й день народження поділилася формулою фантастичної форми.

Рекомендації

  • Усвідомленість

– Бути кращою версією себе та мотивувати інших до роботи над собою та позитивних змін у житті, – говорить Валерія Крук.

  • Спорт. Спорт і ще раз спорт. Режим занять, харчування та сну вирішує майже все

За її словами, важливі регулярні тренування та висока активність.

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  • Хобі

Блогерство і марафони – це захоплення, які тримають у тонусі, дозволяють ділитись із людьми своїми відкриттями, відчувати себе потрібною і постійно шукати нові формати роботи.

Валерия Крук

  • Любов і родина

Важливо проводити більше часу у колі близьких.

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  • Оптимізм

– Завжди вірю у найсприятливіший розвиток подій. І у результати чесних зусиль, – підсумувала Валерія Крук.

Водночас іноді треба пробачати собі слабкості: недовчену англійську, келих ігристого на свято, сум і втому.

Теги
Поради , Фітнес
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