На вулиці починає теплішати, а значить – настав час шашликів. Багато хто полюбляє саме курячі крильця. І не дарма! Це дуже смачно та соковито! До того ж їх можна зробити й у квартирі, якщо у вас є електрошашличниця.

Як замаринувати курячі крильця на шашлик, щоб вийшов апетитний, хрусткий та ароматний – читайте в матеріалі.

Запропоновані нами рецепти маринованих курячих крилець, який би ви не обрали, поєднують в собі ніжний смак курячого м’яса з ароматними та пряними нотками маринаду. Варто приготувати!

Як замаринувати курячі крильця з приправою для курки – універсальний рецепт

Подайте їх зі свіжими овочами, такими як помідори, огірки, солодкий перець та редиска. Вони додадуть страві барв і свіжості.

Інгредієнти:

курячі крильця – 1, 5 кг

приправа для курки (з сіллю) – 3-4 ч. л.

оливкова олія – 3 ст. л.

Приготування:

Промийте крильця під водою, злегка обсушіть, перекладіть у миску та посипте приправою. Одягніть рукавички (бо зазвичай у приправу для курки додають куркуму, яка може пофарбувати руки та нігті). Гарно поєднайте крильця з приправою. Потім полийте олією і ще раз перемішайте. Миску накрийте харчовою плівкою і помістить у холодильник щонайменше 1-2 години. Замариновані крильця викладіть на сітку та смажте на мангалі до готовності.

Як замаринувати курячі крильця на шашлик у соєвому соусі

Подайте мариновані цим способом крильця з соусом барбекю або сирним.

Інгредієнти:

крильця – 1,5 кг

соєвий соус – 1 склянка

оливкова олія – 3 ст. л.

мед – 2 ст. л.

часник гранульований – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

Приготування маринаду для крилець:

Крильця промийте, зріжте кінчики (крайню фалангу), висушіть і розділіть на 2 частини. Складіть їх у зручну ємність і влийте в неї соєвий соус, оливкову олію, додайте мед. Всипте приправи та сіль. Перемішайте крильця і ​​помістіть в холодильник на кілька годин. Замариновані крильця викладіть на сітку чи одягніть на шампури та смажте на багатті до готовності.

Як замаринувати курячі крильця на шашлик в майонезу

При подачі до столу не забувайте про свіжий хрусткий багет або лаваш. Також гарним додатком до страви будуть приготовлені на грилі овочі.

Інгредієнти:

курячі крильця – 1 кг

майонез – 120 г

сік лимона – 2 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

приправа карі – 2 ч. л.

Приготування:

Промийте та обсушіть курячі крильця. Підготуйте миску для маринаду – додайте в неї майонез, сік лимона, сіль, перець та карі. Перемішайте. Викладіть крильця, ще раз перемішайте та перекладіть у пакет-майку. Зав’яжіть його і викладіть ще в один пакет. Якщо крильця потрібно швидко замаринувати – залиште за кімнатної температури на 1 годину. Якщо час є – помістить у холодильник на 2-4 години. Замариновані крильця викладіть на решітку або одягніть на шампури та смажте до готовності.

Отже, як швидко і смачно замаринувати курячі крильця на шашлик ми вже знаєте. Який рецепт оберете?! Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.