На вулиці починає теплішати, а значить – настав час шашликів. Багато хто полюбляє саме курячі крильця. І не дарма! Це дуже смачно та соковито! До того ж їх можна зробити й у квартирі, якщо у вас є електрошашличниця.
Як замаринувати курячі крильця на шашлик, щоб вийшов апетитний, хрусткий та ароматний – читайте в матеріалі.
Запропоновані нами рецепти маринованих курячих крилець, який би ви не обрали, поєднують в собі ніжний смак курячого м’яса з ароматними та пряними нотками маринаду. Варто приготувати!
Як замаринувати курячі крильця з приправою для курки – універсальний рецепт
Подайте їх зі свіжими овочами, такими як помідори, огірки, солодкий перець та редиска. Вони додадуть страві барв і свіжості.
Інгредієнти:
- курячі крильця – 1, 5 кг
- приправа для курки (з сіллю) – 3-4 ч. л.
- оливкова олія – 3 ст. л.
Приготування:
- Промийте крильця під водою, злегка обсушіть, перекладіть у миску та посипте приправою.
- Одягніть рукавички (бо зазвичай у приправу для курки додають куркуму, яка може пофарбувати руки та нігті). Гарно поєднайте крильця з приправою.
- Потім полийте олією і ще раз перемішайте.
- Миску накрийте харчовою плівкою і помістить у холодильник щонайменше 1-2 години.
- Замариновані крильця викладіть на сітку та смажте на мангалі до готовності.
Як замаринувати курячі крильця на шашлик у соєвому соусі
Подайте мариновані цим способом крильця з соусом барбекю або сирним.
Інгредієнти:
- крильця – 1,5 кг
- соєвий соус – 1 склянка
- оливкова олія – 3 ст. л.
- мед – 2 ст. л.
- часник гранульований – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
Приготування маринаду для крилець:
- Крильця промийте, зріжте кінчики (крайню фалангу), висушіть і розділіть на 2 частини.
- Складіть їх у зручну ємність і влийте в неї соєвий соус, оливкову олію, додайте мед. Всипте приправи та сіль.
- Перемішайте крильця і помістіть в холодильник на кілька годин.
- Замариновані крильця викладіть на сітку чи одягніть на шампури та смажте на багатті до готовності.
Як замаринувати курячі крильця на шашлик в майонезу
При подачі до столу не забувайте про свіжий хрусткий багет або лаваш. Також гарним додатком до страви будуть приготовлені на грилі овочі.
Інгредієнти:
- курячі крильця – 1 кг
- майонез – 120 г
- сік лимона – 2 ст. л.
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- приправа карі – 2 ч. л.
Приготування:
- Промийте та обсушіть курячі крильця.
- Підготуйте миску для маринаду – додайте в неї майонез, сік лимона, сіль, перець та карі. Перемішайте.
- Викладіть крильця, ще раз перемішайте та перекладіть у пакет-майку. Зав’яжіть його і викладіть ще в один пакет.
- Якщо крильця потрібно швидко замаринувати – залиште за кімнатної температури на 1 годину. Якщо час є – помістить у холодильник на 2-4 години.
- Замариновані крильця викладіть на решітку або одягніть на шампури та смажте до готовності.
Отже, як швидко і смачно замаринувати курячі крильця на шашлик ми вже знаєте. Який рецепт оберете?! Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.