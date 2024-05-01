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Як зробити опару на паску: рецепт на Великдень 2025

1 Травня 2024, 16:54
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Приготування тіста
Джерело: Як зробити опару на паску: рецепт приготування покроково | Здоров'я

Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів та води (чи молока) та цукру. Зазвичай опару використовують для приготування тіста на дріжджах.

Робити її варто перед тим, як ви плануєте замішувати тісто на паску. Факти ICTV підготували легкий рецепт опари, який ідеально підійде для приготування великодніх пасок.

Які продукти знадобляться для приготування опари

Вам знадобиться:

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  • Вода або молоко – 500 мл
  • Пшеничне борошно – 300 г
  • Сухі дріжджі – 1,5 ч. л.
  • Цукор – 2 ст. л.

Як готувати опару

  1. У великій мисці зʼєднайте теплу воду (вона повинна бути десь 28-30°), дріжджі, борошно та цукор.
  2. Ретельно перемішайте масу. Опара має нагадувати за консистенцією тісто для оладків. Якщо виходить надто рідка, додайте ще борошна.
  3. Залиште опару для бродіння у теплі на 30-35 хвилин. Після цього можна, якщо дозволяє час, залишити її ще на 30 хвилин.
  4. Коли опара буде готова, можна продовжувати готувати тісто.
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