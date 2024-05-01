Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів та води (чи молока) та цукру. Зазвичай опару використовують для приготування тіста на дріжджах.

Робити її варто перед тим, як ви плануєте замішувати тісто на паску. Факти ICTV підготували легкий рецепт опари, який ідеально підійде для приготування великодніх пасок.

Які продукти знадобляться для приготування опари

Вам знадобиться:

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Вода або молоко – 500 мл

Пшеничне борошно – 300 г

Сухі дріжджі – 1,5 ч. л.

Цукор – 2 ст. л.

Як готувати опару