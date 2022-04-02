Ацетон у детей — почему они страдают от рвоты и как помочь

Во время эвакуации и долгой дороги дети могут страдать от тошноты и рвоты, одной из причин ацетонемический синдром. Он встречается у детей от 2 до 10 лет.
Педиатр Наталья Ляш рассказала о причинах и первой помощи.
— Организм перерасходовал энергию углеводов из-за стресса, инфекции, повышенной нагрузки. Он пробует сбалансировать обмен веществ. Из-за дальнейшей потребности в энергии начинается расщепление жиров. Продукт этого расщепления – кетоны (ацетон). Они накапливаются в крови, попадают в мочу и приводят к интоксикации, рвоте, — объясняет Наталья Ляш.
Специалист перечислила распространенные причины такого состояния.
Что провоцирует ацетонемический синдром:
- перегрузка – как эмоциональная так и физическая, тепловой удар;
- большой промежуток между приемами пищи;
- травмы;
- острые инфекционные заболевания;
- нарушение питания – употребление большого количества белков, жиров, консервантов;
- сахарный диабет (отдельная тема).
– Ацетонурия – это многократная рвота, тошнота, боль в животе, слабость, позже – симптомы обезвоживания, – говорит специалист.
Первая помощь:
- определить, что именно ацетон спровоцировал такое состояние, это можно сделать с помощью специальных тест-полосок;
- как можно быстрее восстановить запас углеводов — ампулы или таблетки глюкозы, чай с сахаром, сладкая вода;
- препараты принимать только после рекомендации врача.
Чего не стоит делать:
- покупать БАДы, их эффективность не доказана;
- тратиться на сорбенты и пробиотики;
- делать содовые клизмы.
Когда следует идти к врачу:
- у ребенка многократная рвота, состояние ухудшается, а не улучшается в течение следующих 24 часов;
- лихорадка;
- постоянные боли в животе;
- признаки обезвоживания: невозможность или отказ пить, очень редкое мочеиспускание, темная моча, сухие слизистые, отсутствие слез, холодные, липкие руки, заторможенность.
Если речь идет о маленьком ребенке, его все равно по возможности нужно показать врачу.