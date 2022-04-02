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Ацетон у детей — почему они страдают от рвоты и как помочь

2 апреля 2022, 08:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина гра
Источник: Pixabay

Во время эвакуации и долгой дороги дети могут страдать от тошноты и рвоты, одной из причин ацетонемический синдром. Он встречается у детей от 2 до 10 лет.

Педиатр Наталья Ляш рассказала о причинах и первой помощи.

— Организм перерасходовал энергию углеводов из-за стресса, инфекции, повышенной нагрузки. Он пробует сбалансировать обмен веществ. Из-за дальнейшей потребности в энергии начинается расщепление жиров. Продукт этого расщепления – кетоны (ацетон). Они накапливаются в крови, попадают в мочу и приводят к интоксикации, рвоте, — объясняет Наталья Ляш.

Специалист перечислила распространенные причины такого состояния.

Что провоцирует ацетонемический синдром:

  • перегрузка – как эмоциональная так и физическая, тепловой удар;
  • большой промежуток между приемами пищи;
  • травмы;
  • острые инфекционные заболевания;
  • нарушение питания – употребление большого количества белков, жиров, консервантов;
  • сахарный диабет (отдельная тема).

– Ацетонурия – это многократная рвота, тошнота, боль в животе, слабость, позже – симптомы обезвоживания, – говорит специалист.

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Первая помощь:

  • определить, что именно ацетон спровоцировал такое состояние, это можно сделать с помощью специальных тест-полосок;
  • как можно быстрее восстановить запас углеводов — ампулы или таблетки глюкозы, чай с сахаром, сладкая вода;
  • препараты принимать только после рекомендации врача.

Чего не стоит делать:

  • покупать БАДы, их эффективность не доказана;
  • тратиться на сорбенты и пробиотики;
  • делать содовые клизмы.

Когда следует идти к врачу:

  • у ребенка многократная рвота, состояние ухудшается, а не улучшается в течение следующих 24 часов;
  • лихорадка;
  • постоянные боли в животе;
  • признаки обезвоживания: невозможность или отказ пить, очень редкое мочеиспускание, темная моча, сухие слизистые, отсутствие слез, холодные, липкие руки, заторможенность.
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Если речь идет о маленьком ребенке, его все равно по возможности нужно показать врачу.

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