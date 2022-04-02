Ацетон у дітей – чому вони потерпають від блювання та як допомогти

Під час евакуації та довгої дороги діти можуть потерпати від нудоти та блювання, однією з причин є ацетонемічний синдром. Він зустрічається у дітей від двох до 10 років.
Педіатр Наталія Ляш розповіла про причини та першу допомогу.
– Організм перевитратив енергію вуглеводів через стрес, інфекцію, підвищене навантаження. Він намагається збалансувати обмін речовин. Через те, що продовжується потреба в енергії, починається розщеплення жирів. Продукт цього розщеплення – кетони (ацетон). Вони накопичуються у крові, потрапляють у сечу та призводить до інтоксикації, блювання, – пояснює Наталія Ляш.
Фахівець перерахувала поширені причини такого стану.
Що призводить до ацетонемічного синдрому:
- перенавантаження – як емоційне так і фізичне, тепловий удар;
- великий проміжок між прийомами їжі;
- травми;
- гострі інфекційні захворювання;
- порушення харчування – вживання великої кількості білків, жирів, консервантів;
- цукровий діабет(окрема тема).
– Ацетонурія – це багаторазове блювання, нудота, біль у животі, кволість, пізніше – симптоми зневоднення, – говорить фахівець.
Перша допомога:
- визначити, що саме ацетон спровокував такий стан, це можна зробити за допомогою спеціальних тест-смужок;
- якнайшвидше відновити запас вуглеводів – ампули чи таблетки глюкози, чай з цукром, солодка вода;
- препарати приймати лише після рекомендації лікаря.
Чого не варто робити:
- купувати БАДи, їхня ефективність не доведена;
- витрачатися на сорбенти та пробіотики;
- робити содові клізми.
Коли варто йти до лікаря:
- дитина має багаторазове блювання, стан погіршується, а не покращується протягом наступних 24 годин;
- лихоманка;
- постійний біль у животі;
- ознаки зневоднення: неможливість або відмова пити, дуже рідке сечовипускання, темна сеча, сухі слизові, відсутність сліз, холодні, липкі руки, загальмованість.
Якщо йдеться про маленьку дитину, її все одно за можливості треба показати лікареві.