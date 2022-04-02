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Ацетон у дітей – чому вони потерпають від блювання та як допомогти

2 Квітня 2022, 08:22
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина гра
Джерело: Pixabay

Під час евакуації та довгої дороги діти можуть потерпати від нудоти та блювання, однією з причин є ацетонемічний синдром. Він зустрічається у дітей від двох до 10 років.

Педіатр Наталія Ляш розповіла про причини та першу допомогу.

– Організм перевитратив енергію вуглеводів через стрес, інфекцію, підвищене навантаження. Він намагається збалансувати обмін речовин. Через те, що продовжується потреба в енергії, починається розщеплення жирів. Продукт цього розщеплення – кетони (ацетон). Вони накопичуються у крові, потрапляють у сечу та призводить до інтоксикації, блювання, – пояснює Наталія Ляш.

Фахівець перерахувала поширені причини такого стану.

Що призводить до ацетонемічного синдрому:

  • перенавантаження – як емоційне так і фізичне, тепловий удар;
  • великий проміжок між прийомами їжі;
  • травми;
  • гострі інфекційні захворювання;
  • порушення харчування – вживання великої кількості білків, жирів, консервантів;
  • цукровий діабет(окрема тема).

– Ацетонурія – це багаторазове блювання, нудота, біль у животі, кволість, пізніше – симптоми зневоднення, – говорить фахівець.

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Перша допомога:

  • визначити, що саме ацетон спровокував такий стан, це можна зробити за допомогою спеціальних тест-смужок;
  • якнайшвидше відновити запас вуглеводів – ампули чи таблетки глюкози, чай з цукром, солодка вода;
  • препарати приймати лише після рекомендації лікаря.

Чого не варто робити:

  • купувати БАДи, їхня ефективність не доведена;
  • витрачатися на сорбенти та пробіотики;
  • робити содові клізми.

Коли варто йти до лікаря:

  • дитина має багаторазове блювання, стан погіршується, а не покращується протягом наступних 24 годин;
  • лихоманка;
  • постійний біль у животі;
  • ознаки зневоднення: неможливість або відмова пити, дуже рідке сечовипускання, темна сеча, сухі слизові, відсутність сліз, холодні, липкі руки, загальмованість.
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Якщо йдеться про маленьку дитину, її все одно за можливості треба показати лікареві.

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