Ацетон у дітей – чому вони потерпають від блювання та як допомогти

Під час евакуації та довгої дороги діти можуть потерпати від нудоти та блювання, однією з причин є ацетонемічний синдром. Він зустрічається у дітей від двох до 10 років.

Педіатр Наталія Ляш розповіла про причини та першу допомогу.

– Організм перевитратив енергію вуглеводів через стрес, інфекцію, підвищене навантаження. Він намагається збалансувати обмін речовин. Через те, що продовжується потреба в енергії, починається розщеплення жирів. Продукт цього розщеплення – кетони (ацетон). Вони накопичуються у крові, потрапляють у сечу та призводить до інтоксикації, блювання, – пояснює Наталія Ляш.

Фахівець перерахувала поширені причини такого стану.

Що призводить до ацетонемічного синдрому:

перенавантаження – як емоційне так і фізичне, тепловий удар;

великий проміжок між прийомами їжі;

травми;

гострі інфекційні захворювання;

порушення харчування – вживання великої кількості білків, жирів, консервантів;

цукровий діабет(окрема тема).

– Ацетонурія – це багаторазове блювання, нудота, біль у животі, кволість, пізніше – симптоми зневоднення, – говорить фахівець.

Перша допомога:

визначити, що саме ацетон спровокував такий стан, це можна зробити за допомогою спеціальних тест-смужок;

якнайшвидше відновити запас вуглеводів – ампули чи таблетки глюкози, чай з цукром, солодка вода;

препарати приймати лише після рекомендації лікаря.

Чого не варто робити:

купувати БАДи, їхня ефективність не доведена;

витрачатися на сорбенти та пробіотики;

робити содові клізми.

Коли варто йти до лікаря:

дитина має багаторазове блювання, стан погіршується, а не покращується протягом наступних 24 годин;

лихоманка;

постійний біль у животі;

ознаки зневоднення: неможливість або відмова пити, дуже рідке сечовипускання, темна сеча, сухі слизові, відсутність сліз, холодні, липкі руки, загальмованість.

Якщо йдеться про маленьку дитину, її все одно за можливості треба показати лікареві.