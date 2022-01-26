Даже незначительное по времени воздействие яркого света перед сном может нарушить засыпание ребенка дошкольного возраста. После того, как свет выключается, уровень продукции мелатонина успевает упасть на 90%.

Исследование показывает, что дети дошкольного возраста очень восприимчивы к физиологическому воздействию света ночью.

– Наша предыдущая работа показала, что достаточно высокая интенсивность яркого света перед сном снижает уровень мелатонина примерно на 90% у маленьких детей, – сказала докторант в лаборатории сна и развития в CU Boulder Лорен Хартштейн.

Что могут сделать родители

Исследователи не требуют от родителей выбросить ночник и держать детей в полной темноте перед сном. Но нужно помнить, что половина детей использует экранные медиа перед сном. Так что родители могут выключить гаджеты и свести освещение к минимуму, чтобы способствовать здоровому сну у своих детей.

А как быть тем детям, уже имеющим проблемы со сном? Они могут быть более чувствительны к свету, чем другие. В этом случае родителям еще более важно обратить внимание на вечернее освещение в комнате своего ребенка.

Доктор Комаровский считает, что работающий телевизор никак не влияет на здоровье спящего ребенка, если он реально не мешает ему спать. Но если малыш просыпается часто и плачет, то скорее всего, виной этому работающий телевизор. Тогда ребенка нужно укладывать в другой комнате.