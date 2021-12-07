Мешает ли включенный телевизор спать ребенку – ответ Комаровского

Существует мнение, что работающий телевизор вреден для здоровья спящего ребенка.

Доктор Евгений Комаровский объяснил, так ли это.

— Если вы думаете, что из телевизора вылезает какая-то опасная волна, и накрывает несчастного спящего ребенка, и от этого у него будут проблемы с нервной системой, здоровьем, вы не правы. Работающий телевизор никак не влияет на здоровье спящего ребенка, если он реально не мешает ему спать, — говорит Евгений Комаровский.

По его словам, здесь нужно смотреть, фиксируются ли у ребенка частые пробуждения.

— Если ребенок просыпается каждые пять минут и плачет, то, конечно, мешает, — добавил он.

Чтобы избегать таких ситуаций, по возможности для ребенка нужно выделить отдельную комнату, чтобы он отдыхал отдельно от родителей.

В целом существуют правила, которые помогут создать комфортные условия для сна, чтобы человек хорошо спал и высыпался.

Желательно выделить отдельное место для сна, обеспечить полную шумоизоляцию и минимальное проникновение света.

Источник: Доктор Комаровский