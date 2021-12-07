Чи заважає увімкнений телевізор спати дитині – відповідь Комаровского

Існує думка, що телевізор, який працює, шкідливий для здоров’я дитини.

Лікар Євген Комаровський пояснив, чи так це.

– Якщо ви думаєте, що з телевізора вилазить якась небезпечна хвиля, і накриває нещасну дитину, що спить, і від цього у неї будуть проблеми з нервовою системою, здоров’ям, ви не маєте рації. Телевізор, що працює, жодним чином не впливає на здоров’я дитини, що спить, якщо він реально не заважає їй спати, – каже Євген Комаровський.

За його словами, тут треба дивитися, чи фіксуються у дитини часті пробудження.

– Якщо дитина прокидається щоп’ять хвилин і плаче, то, звичайно, заважає, – додав він.

Щоб уникати таких ситуацій, за можливості для дитини потрібно виділити окрему кімнату, щоб вона відпочивала окремо від батьків.

Загалом існують правила, які допоможуть створити комфортні умови для сну, щоб людина добре спала та висипалася.

Бажано виділити окреме місце для сну, забезпечити повну шумоізоляцію та мінімальне проникнення світла.

Джерело: Лікар Комаровський