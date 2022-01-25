Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы справиться с бессонницей .

На своей странице в Instagram доктор посоветовал, что для быстрого засыпания необходимо, чтобы ноги были в тепле.

— Оказывается, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, — это холодные ноги, — отметил Комаровский.

По словам доктора, ученые выяснили, что у некоторых людей ноги мерзнут даже при температуре воздуха 23 градуса. Чтобы решить эту проблему, врач советует надевать на ночь носки на ноги.

По данным исследователей, люди, спящие в носках, в среднем засыпают на 7,5 минут быстрее, чем люди, пренебрегающие этим предметом белья.

Общее время сна, отметил Комаровский, в среднем на 32 минуты дольше чем у тех, кто спит без носков.

Стоит ли спать с домашними питомцами? Многим кажется, что обнять кота или собаку и уснуть — это хорошо. Но специалисты не советуют это делать. В первую очередь это связано с тем, что животные могут чаще пробуждаться, много двигаться, из-за чего влиять на качество сна владельца. Все эти “микропробуждения” очень вредны для человека.

Источник: Комаровский