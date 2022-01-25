Євген Комаровський розповів, що треба робити, щоб упоратися з безсонням.

На своїй сторінці в Instagram лікар порадив, що для швидкого засинання необхідно, щоби ноги були в теплі.

– Виявляється, одна з головних причин, через яку люди не можуть заснути, – це холодні ноги, – зазначив Комаровський.

За словами лікаря, вчені з’ясували, що в деяких людей ноги мерзнуть навіть за температури повітря 23 градуси. Щоб вирішити цю проблему, лікар радить надягати на ніч шкарпетки на ноги.

За даними дослідників, люди, що сплять у шкарпетках, в середньому засипають на 7,5 хвилин швидше, ніж люди, які нехтують цим предметом білизни.

Загальний час сну, зазначив Комаровський, в середньому на 32 хвилини довше, ніж у тих, хто спить без шкарпеток.

Чи варто спати з домашніми вихованцями? Багатьом здається, що обійняти кота або собаку і заснути – це добре. Але фахівці не рекомендують це робити. Насамперед це пов’язано з тим, що тварини можуть частіше прокидатися, багато рухатися, через що впливати на якість сну власника. Усі ці “мікророзсудження” дуже шкідливі для людини.

Джерело: Комаровський