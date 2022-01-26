Навіть незначний за часом вплив яскравого світла перед сном може порушити засинання дитини дошкільного віку. Навіть, якщо після йоьго світло вимикається, рівень продукції мелатоніну встигає впасти на 90%.

Дослідження свідчить, що діти дошкільного віку дуже сприйнятливі до фізіологічного впливу світла вночі.

– Наша попередня робота показала, що досить висока інтенсивність яскравого світла перед сном знижує рівень мелатоніну приблизно на 90% у маленьких дітей, — сказала докторант у лабораторії сну та розвитку в CU Boulder Лорен Хартштейн.

Що можуть зробити батьки

Дослідники не вимагають від батьків викинути нічник і тримати дітей у повній темряві перед сном. Але треба пам’ятати, що половина дітей використовує екранні медіа перед сном. Отже батьки можуть вимкнути гаджети і звести світло до мінімуму, щоб сприяти здоровому сну у своїх дітей.

А як бути тим дітям, що вже мають проблеми зі сном? Вони можуть бути більш чутливими до світла, ніж інші діти. У цьому випадку батькам ще важливіше звернути увагу на вечірнє освітлення в кімнаті своєї дитини.

Лікар Комаровський вважає, що працюючий телевізор ніяк не впливає на здоров’я сплячої дитини, якщо вона реально не заважає їй спати. Але якщо малюк прокидається часто і плаче, то, швидше за все, виною цьому працює телевізор. Тоді дитину потрібно укладати в іншій кімнаті.