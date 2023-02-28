12-летнему британцу Мейсону Тирреллу из города Брэдфорд восемь раз отказывали в приему в школу из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, которым страдает ребенок. Мейсон не ходит на занятия уже семь месяцев.

Мать мальчика Джоди Тиррелл рассказала, что прошлым летом она забрала сына из школы в Брэдфорде из-за того, что его несколько раз помещали в изолятор.

После этого Мэйсону поставили диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности, и с тех пор ему отказали в приеме в восьми разных школах.

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Джоди призналась, что она в отчаянии, потому что ей пришлось бросить работу, чтобы присматривать за Мэйсоном. Ей обещали перевести Мейсона на частное обучение, но этого не произошло.

Мать крайне обеспокоена тем, что Мейсон пропускает свое образование, не общается с друзьями. Она боится, что сын застрянет дома еще на много месяцев, прежде чем можно будет найти подходящую школу.

Представитель Совета Брэдфорда сказал, что не имеет права комментировать этот случай, но признал готовность продолжать встречаться с Джоди, чтобы решить проблему.