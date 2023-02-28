12-річному британцеві Мейсону Тірреллу з міста Бредфорд вісім разів відмовляли в прийому до школи через синдром дефіциту уваги і гіперактивності, на який страждає дитина. Мейсон не ходить на заняття вже сім місяців.

Мати хлопчика Джоді Тіррелл розповіла, що минулого літа вона забрала сина зі школи в Бредфорді через те, що його кілька разів поміщали в ізолятор.

Після цього Мейсону поставили діагноз розлад гіперактивності з дефіцитом уваги, і відтоді йому відмовили у прийомі у восьми різних школах.

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Джоді зізналася, що вже зневірилася, бо їй довелося кинути роботу, щоб доглядати за Мейсоном. Їй обіцяли перевести Мейсона на приватне навчання, але цього не сталося.

Мати вкрай занепокоєна тим, що Мейсон пропускає свою освіту, не спілкується з друзями. Вона боїться, що син застрягне вдома ще на багато місяців, перш ніж можна буде знайти потрібну школу.

Представник Ради Бредфорда заявив, що не має права коментувати цю справу, але визнав готовність продовжувати зустрічатися з Джоді, щоб вирішити проблему.