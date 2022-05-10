Специалисты травматологического отделения больницы св. Николая 1 МО Львова уже сшили поврежденные частицы фаланги пальца и сейчас продолжают наблюдать за состоянием конечности и делать все возможное, чтобы сохранить ее функции.

К сожалению, частичку пальчика уже не вернуть после того, как кролик укусил 1,5-летнюю Веронику за ручку, когда девочка играла с ним. От укуса у ребенка оторвалась ногтевая фаланга с костью до сустава.

С начала войны врачи-травматологи медучреждения круглосуточно оказывают ургентную помощь детям с самыми сложными минно-взрывными и бытовыми травмами, ортопедическими проблемами, переломами и ушибами.

Медики просят родителей не откладывать лечение ортопедических пороков и травм у детей и вовремя обращаться за помощью и проведением оперативных вмешательств.

Записаться на консультацию к специалистам больницы можно по номеру: 032 293 07 38.

Как мы уже сообщали, медикам Львовской областной детской клинической больницы Охматдет пришлось провести оперативное вмешательство по формированию культи годовалому малышу, которому домашний кролик откусил указательный палец.

Источник: 1 МО Львова