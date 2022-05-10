Фахівці травматологічного відділення лікарні Св. Миколая 1 МО Львова вже зшили пошкоджені частинки фаланги пальця і зараз продовжують спостерігати за станом кінцівки і робити все можливе, щоб зберегти її функції.

На жаль, частинку пальчика вже не повернути після того, як кролик вкусив 1,5-річну Вероніку за ручку, коли дівчинка грала з ним. Від укусу в дитини відірвалася нігтьова фаланга з кісткою до суглоба.

З початку війни лікарі-травматологи медустанови цілодобово надають ургентну допомогу дітям з найскладнішими мінно-вибуховими та побутовими травмами, ортопедичними проблемами, переломами та забоями.

Медики просять батьків не відкладати лікування ортопедичних вад і травм у дітей і вчасно звертатися по допомогу й проведення оперативних втручань.

Записатися на консультацію до фахівців лікарні можна за номером: 032 293 07 38.

Як ми вже повідомляли, медикам Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит довелося провести оперативне втручання з формування кукси однорічному малюку, якому домашній кролик відкусив вказівний палець.

Джерело: 1 МО Львова