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Выделения из влагалища новорожденной девочки. Как ухаживать за ребенком

1 ноября 2021, 11:00 Людмила Грубнік
немовля, смерть, дитин
Источник: Depositphotos

Сразу после рождения у девочек могут фиксироваться выделения из влагалища. Поэтому с первых дней за ребенком нужно правильно ухаживать, чтобы сохранить его здоровье.

Что провоцирует такие процессы в организме и как мыть дочь, рассказали в Минздраве Украины.

Причины выделений у новорожденных девочек

Незначительные выделения из влагалища детей – нормальное явление. Они могут быть прозрачными слизистыми или даже с прожилками крови. Это происходит, потому что в крови детей еще присутствуют гормоны матери, в частности эстрогены.

Кроме того, между большими и малыми половыми губами новорожденных регулярно накапливаются физиологические выделения белого цвета, это также нормальный физиологический процесс.

Правила гигиены девочек

Поэтому за детьми с первых дней жизни важно регулярно и правильно ухаживать.

Рекомендации:

  • мыть девочку нужно после каждой дефекации, но не реже двух раз в день;
  • омывать необходимо исключительно наружные половые органы;
  • для этого достаточно использовать воду;
  • мыло и кремы против пеленочного дерматита нужно покупать только по рекомендации педиатра;
  • важно время от времени снимать подгузник и устраивать ребенку воздушные ванны;
  • для ухода за половыми органами следует использовать отдельное полотенце;
  • после отказа от подгузников нужно выбирать хлопковое белье, которое не мешает движениям.
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Чего нельзя делать:

  • использовать дополнительно любые мочалки;
  • подмывать ребенка хозяйственным мылом или какими-либо гелями для интимной гигиены, которые используют взрослые;
  • использование косметических кремов или моющих средств.

Если выделения из влагалища ребенка имеют странный цвет или неприятный запах, следует обратиться к врачу.

Нужно регулярно осматривать половые органы ребенка даже в более старшем возрасте. В период от четырех месяцев до шести лет у девочек могут быть заболевания органов, во время которых малые половые губы слипаются, образуя прозрачную пленку — синехии. Если они сопровождаются раздражением, болью, дискомфортом, рекомендуется показать ребенка педиатру.

Также важно приучать ребенка самостоятельно заботиться о личной гигиене и рассказать ему об особенностях полового созревания.

Источник
Минздрав
Теги
Гігієна , МОЗ України , Советы
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