Сразу после рождения у девочек могут фиксироваться выделения из влагалища. Поэтому с первых дней за ребенком нужно правильно ухаживать, чтобы сохранить его здоровье.

Что провоцирует такие процессы в организме и как мыть дочь, рассказали в Минздраве Украины.

Причины выделений у новорожденных девочек

Незначительные выделения из влагалища детей – нормальное явление. Они могут быть прозрачными слизистыми или даже с прожилками крови. Это происходит, потому что в крови детей еще присутствуют гормоны матери, в частности эстрогены.

Кроме того, между большими и малыми половыми губами новорожденных регулярно накапливаются физиологические выделения белого цвета, это также нормальный физиологический процесс.

Правила гигиены девочек

Поэтому за детьми с первых дней жизни важно регулярно и правильно ухаживать.

Рекомендации:

мыть девочку нужно после каждой дефекации, но не реже двух раз в день;

омывать необходимо исключительно наружные половые органы;

для этого достаточно использовать воду;

мыло и кремы против пеленочного дерматита нужно покупать только по рекомендации педиатра;

важно время от времени снимать подгузник и устраивать ребенку воздушные ванны;

для ухода за половыми органами следует использовать отдельное полотенце;

после отказа от подгузников нужно выбирать хлопковое белье, которое не мешает движениям.

Чего нельзя делать:

использовать дополнительно любые мочалки;

подмывать ребенка хозяйственным мылом или какими-либо гелями для интимной гигиены, которые используют взрослые;

использование косметических кремов или моющих средств.

Если выделения из влагалища ребенка имеют странный цвет или неприятный запах, следует обратиться к врачу.

Нужно регулярно осматривать половые органы ребенка даже в более старшем возрасте. В период от четырех месяцев до шести лет у девочек могут быть заболевания органов, во время которых малые половые губы слипаются, образуя прозрачную пленку — синехии. Если они сопровождаются раздражением, болью, дискомфортом, рекомендуется показать ребенка педиатру.

Также важно приучать ребенка самостоятельно заботиться о личной гигиене и рассказать ему об особенностях полового созревания.