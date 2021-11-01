Сразу после рождения у девочек могут фиксироваться выделения из влагалища. Поэтому с первых дней за ребенком нужно правильно ухаживать, чтобы сохранить его здоровье.
Что провоцирует такие процессы в организме и как мыть дочь, рассказали в Минздраве Украины.
Причины выделений у новорожденных девочек
Незначительные выделения из влагалища детей – нормальное явление. Они могут быть прозрачными слизистыми или даже с прожилками крови. Это происходит, потому что в крови детей еще присутствуют гормоны матери, в частности эстрогены.
Кроме того, между большими и малыми половыми губами новорожденных регулярно накапливаются физиологические выделения белого цвета, это также нормальный физиологический процесс.
Правила гигиены девочек
Поэтому за детьми с первых дней жизни важно регулярно и правильно ухаживать.
Рекомендации:
- мыть девочку нужно после каждой дефекации, но не реже двух раз в день;
- омывать необходимо исключительно наружные половые органы;
- для этого достаточно использовать воду;
- мыло и кремы против пеленочного дерматита нужно покупать только по рекомендации педиатра;
- важно время от времени снимать подгузник и устраивать ребенку воздушные ванны;
- для ухода за половыми органами следует использовать отдельное полотенце;
- после отказа от подгузников нужно выбирать хлопковое белье, которое не мешает движениям.
Чего нельзя делать:
- использовать дополнительно любые мочалки;
- подмывать ребенка хозяйственным мылом или какими-либо гелями для интимной гигиены, которые используют взрослые;
- использование косметических кремов или моющих средств.
Если выделения из влагалища ребенка имеют странный цвет или неприятный запах, следует обратиться к врачу.
Нужно регулярно осматривать половые органы ребенка даже в более старшем возрасте. В период от четырех месяцев до шести лет у девочек могут быть заболевания органов, во время которых малые половые губы слипаются, образуя прозрачную пленку — синехии. Если они сопровождаются раздражением, болью, дискомфортом, рекомендуется показать ребенка педиатру.
Также важно приучать ребенка самостоятельно заботиться о личной гигиене и рассказать ему об особенностях полового созревания.