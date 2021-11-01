Одразу після народження у дівчаток можуть фіксуватися виділення з піхви. Через це з перших днів за дитиною треба правильно доглядати, щоб зберегти її здоров’я.

Що провокує такі процеси в організмі та як мити доньку, розповіли у МОЗ України.

Причини виділень у новонароджених дівчаток

Незначні виділення з піхви дітей – нормальне явище. Вони можуть бути прозорими слизовими чи навіть з прожилками крові. Це вібувається, бо у крові дітей ще присутні гормони матері, зокрема естрогени.

Крім того, між великими та малими статевими губами новонароджених регулярно накопичуються фізіологічні виділення білого кольору, це також нормальний фізіолігчний процес.

Правила гігієни дівчаток

Через це за дітьми з перших днів життя важливо регулярно та правильно доглядати.

Рекомендації:

мити дівчинку треба після кожної дефекації, але не ріше двох разів на день;

омивати необхідно винятково зовнішні статеві органи;

для цього достатньо використовувати воду;

мило та креми проти пелюшкового дерматиту обираються лише за рекомендацією педіатра;

важливо час від часу знімати підгузок та влаштовувати дитині повітряні ванни;

для догляду за статевими органами варто використовувати окремий рушник;

після відмови від підгузок треба обирати бавовняну білизну, яка не заважає рухам.

Що не можна робити:

використовувати додатково будь-які губки;

підмивати дитину господарським милом чи буль-якими гелями для інтимної гігієни, які використовують дорослі;

використання косметичних кремів чи миючих засобів.

Якщо виділення з піхви дитини мають дивний колір чи неприємний запах, треба звернутися до лікаря.

Потрібно регулярно оглядати статеві органи дитини навіть у більш старшому віці. У період від чотирьох місяців до шети років у дівчаток можуть бути захворювання органів, під час яких малі статеві губи злипаються, утворюючи прозору плівку – синехії. Якщо вони супровуджуються подразненням, болем, дискомфортом, рекомендується показати дитину педіатрові.

Також важливо привчати дитину самостійно дбати про особисту гігієну та розповісти їй про особливості статевого дозрівання.