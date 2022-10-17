Психолог и координатор горячей линии психологической поддержки благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха рассказала, как успокоить напуганного ребенка во время пребывания в укрытии.

Готовимся заранее. В спокойной обстановке проговариваем с ребенком алгоритм действий. Куда идем, когда услышим сирену, что берем, что делаем. Собираем вместе рюкзачок с водичкой, чем-то вкусненьким, любимой игрушкой, карандашами и пледом, из которого можно сделать кокон или халабуду и спрятаться там.

Двигаемся. Механизм стресса телесный. Поэтому, когда очень тревожно, танцуем, дышим, прыгаем, приседаем, играем в «крокодила» (с помощью пантомимы пытаемся угадать слово).

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Играем. Например, в театр теней. Плохое освещение в бомбоубежище — то, что нужно для этого. Игра — самый простой способ трансформировать напряжение. Поэтому в рюкзачок можно положить еще и фонарик.

Смеемся. Для этого начинаем вместе сочинять сказку — каждый говорит по предложению, продолжая фразу предыдущего человека. Всегда получается весело.

Поем. В бомбоубежище это можно делать наконец громко, от души. Начинайте, а остальные к вам не замедлят присоединиться. Ощущение сплоченности крайне хорошо влияет и на взрослых, и на детей.

Не акцентируем внимание, если кто-то в бомбоубежище плачет. Если ребенок интересуется, спокойно объясняем, что иногда даже взрослым бывает грустно и хочется поплакать.

Обнимаемся. Многим это нужно в первую очередь. Но обязательно спрашиваем, можно ли обнять или дотронуться, потому что иногда в ситуации стресса люди становятся гиперчувствительными. Для них такие вещи могут быть дискомфортными сейчас.

Держим себя в руках. Не повышаем голос на ребенка и не выдираем у него из рук планшет или телефон, если он чем-то там заинтересовался. Если это помогает ей отвлечься, это уже хорошо.

Помним: ребенок — это личность. Взрослым важно показывать уважение к ней, к ее телесности, личному пространству, чувствам и мыслям. Если ребенок чего-то не хочет, не надо его заставлять и настаивать.

Напоминаем, что благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны.