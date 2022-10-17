Психолог і координатор гарячої лінії психологічної підтримки благодійного фонду Запорука Лілія Сіроха розповіла, як заспокоїти налякану дитину під час перебування в укритті.

Готуємося заздалегідь. У спокійній обстановці промовляємо з дитиною алгоритм дій. Куди йдемо, коли почуємо сирену, що беремо, що робимо. Збираємо разом рюкзачок з водичкою, чимось смачненьким, улюбленою іграшкою, олівцями і пледом, з якого можна зробити кокон або халабуду і сховатися там.

Рухатися. Механізм стресу тілесний. Тому, коли дуже тривожно, танцюємо, дихаємо, стрибаємо, присідаємо, граємо в «крокодила» (за допомогою пантоміми намагаємося вгадати слово).

Зараз дивляться

Грати. Наприклад, в театр тіней. Погане освітлення в бомбосховищі – те, що потрібно для цього. Гра – найпростіший спосіб трансформувати напругу. Тому в рюкзачок можна покласти ще й ліхтарик.

Сміятися. Для цього починаємо разом складати казку — кожен говорить речення, продовжуючи фразу попередньої людини. Завжди виходить весело.

Співати. У бомбосховищі це можна робити нарешті голосно, від душі. Починайте, а інші до вас не забаряться приєднатися. Відчуття згуртованості вкрай добре впливає і на дорослих, і на дітей.

Не акцентуємо увагу, якщо хтось у бомбосховищі плаче. Якщо дитина цікавиться, спокійно пояснюємо, що іноді навіть дорослим буває сумно і хочеться поплакати.

Обіймати. Багатьом це потрібно в першу чергу. Але обов’язково запитуємо, чи можна обійняти або доторкнутися, тому що іноді в ситуації стресу люди стають гіперчутливими. Для них такі речі можуть бути дискомфортними зараз.

Тримаємо себе в руках. Не підвищуємо голос на дитину і не видираємо у неї з рук планшет або телефон, якщо вона чимось там зацікавилася. Якщо це допомагає їй відволіктися, це вже добре.

Пам’ятаємо: дитина – це особистість. Дорослим важливо показувати повагу до неї, до її тілесності, особистого простору, почуттів і думок. Якщо дитина чогось не хоче, не треба його змушувати і наполягати.

Нагадуємо, що благодійний фонд Запорука запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки для українців в умовах війни.