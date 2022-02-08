Во Львове маленькие пациенты болеют коронавирусом. Их госпитализируют с высокой температурой и сухим кашлем.

Специалисты детской больницы Первого медобъединения Львова поделились историей маленькой пациентки.

Пятимесячная Яна попала в больницу, у нее была температура 39 градусов, которую родителям не удавалось сбить в течение вечера, а также сухой кашель. Заболела девочка после того, как в гости пришли бабушка и дедушка.

– Я боялась за ребенка. Мы собрались в больницу. Мне будет спокойнее, если ребенка осмотрит врач, знающий, что нужно делать, – поделилась мама Яны Елена.

После госпитализации у ребенка подтвердили коронавирус.

Сейчас девочка лечится под наблюдением врачей. Она ест, спит и готовится к выписке.

В то же время специалисты отмечают: высокая температура, которую не удается сбить, осложненное дыхание, общая слабость, бледность кожных покровов и внезапное изменение общего состояния ребенка – это симптомы, сигнализирующие об обязательной госпитализации.

В детской больнице 80 маленьких пациентов с коронавирусной болезнью, трое — в реанимации.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 8 февраля 2022 года в стране выявили 4 341 790 случаев коронавируса. За сутки – 34 353 больных, среди них – 3 095 детей.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова