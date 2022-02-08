У Львові маленькі пацієнти хворіють на коронавірус. Їх госпіталізують з високою температурою та сухим кашлем.

Фахівці дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова поділилися історією маленької пацієнтки.

П’ятимісячна Яна потрапила до лікарні, вона мала температуру 39 градусів, яку батькам не вдавалося збити протягом вечора, а також сухий кашель. Захворіла дівчинка після того, як у гості зайшли бабуся та дідусь.

– Я боялася за дитину. Ми зібралися в лікарню. Мені буде спокійніше, якщо дитину огляне лікар, який знає, що потрібно робити, – поділилася мама Яни Олена.

Після госпіталізації у дитини підтвердили коронавірус.

Наразі дівчинка лікується під наглядом лікарів. Вона їсть, спить та готується до виписки.

Водночас фахівці зазначають: висока температура, яку не вдається збити, ускладнене дихання, загальна слабкість, блідість шкірних покривів та раптова зміна загального стану дитини – це симптоми, які сигналізують про обов’язкову госпіталізацію.

Наразі у дитячій лікарні 80 маленьких пацієнтів з коронавірусною хворобою, троє – в реанімації.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 341 790 випадків коронавірусу. За добу – 34 353 хворих, серед них – 3 095 дітей.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова