Аппендицит – одно из самых распространенных заболеваний. Возникает оно при воспалении аппендикса – небольшого отростка слепой кишки. Существуют ли специфические симптомы аппендицита у женщин Фактам ICTV рассказал врач-хирург Ужгородской городской поликлиники Михаил Пекарь.

Аппендицит длиной от 5 до 15 см, диаметром 10 мм. Его задача – защищать тонкий кишечник от бактерий. Он не влияет на процессы пищеварения. Но когда воспаляется – ощущения очень неприятные. Кроме того, это опасно, потому что, если своевременно не обратиться к врачу, человек может даже умереть.

Интересно, что симптомы аппендицита у женщин часто можно спутать с проявлениями различных гинекологических болезней. Поэтому с признаками аппендицита представительницам прекрасного пола нужно считаться изрядно. И если почувствовали так называемый “острый живот”, сразу стоит бежать в больницу.

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Диагностика аппендицита

Аппендикс расположен внизу живота, в правой части кишечника. Причины аппендицита – его закупорка. Заболевание бывает острым и хроническим.

Клиническое течение аппендицита у женщин и у мужчин совершенно одинаково. И нет каких-то четко отмеченных проявлений. Единственное, что дифференциальная диагностика этих состояний у женщин и у мужчин проводится с разными заболеваниями.

Обследование больного начинается с общего осмотра. Врач производит пальпацию живота. И делает лабораторные анализы крови из пальца, учитывает лейкоциты. Их количество свидетельствует о том, есть воспалительный процесс или нет.

Анализ крови желательно делать каждые 3 часа, чтобы знать динамику по обострению воспаления. И переход аппендицита от простой формы к осложненной. От этого зависит тактика лечения.

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Информативны современные методы диагностики аппендицита. Это УЗИ органов малого таза и эндоскопия. Часто острый аппендицит у женщин можно спутать с разрывом кисты яичника, овуляцией, правосторонним пиелонефритом или непроходимостью кишечника.

Специфические симптомы аппендицита у женщин

Статистика утверждает, что у женщин воспаление аппендикса происходит вдвое чаще, чем у мужчин.

Основные признаки аппендицита – тошнота, рвота, острая боль в животе, высокая температура до 38 градусов и напряженность мышц.

При нажатии на живот в лежачем положении ниже пупка боль усиливается при попытке подняться. При влагалищном исследовании боль усиливается в правой подвздошной части.

У беременных есть свои особые симптомы аппендицита. Боль в животе усиливается при перекатывании с левой стороны в правую. Если же лечь на правую сторону, то у будущей мамочки начинает появляться характерная боль справа внизу живота. Кроме того, боль усиливается при кашле или смехе.

Кстати, у беременных, при аппендиците, часто боль возникает вверху живота. И спустя некоторое время может расходиться по всему животу. И только потом сосредоточиваться внизу справа, области аппендикса. Боль может появляться приступами или же быть постоянной.

Очень часто люди даже не учитывают симптомы аппендицита. Днем что-то поели, а вечером начинаются в живые болевые ощущения. Они обращаются к медикам и говорят, что вчера болело здесь, в ямке. Была тошнота и рвота. Через 12-24 часа боль понемногу смещается в правый боковой вокруг пупочный участок и локализуется уже там.

Лечение аппендицита

Острый аппендицит развивается быстро. Его лечат исключительно хирургически. Если подтвержден диагноз, пациента госпитализируют и производят операцию: лапароскопическую или классическую.

При хроническом аппендиците, когда есть осложнения, пациент по рекомендации врача принимает антибиотики, противовоспалительные препараты. Тогда это воспаление снимается. И в течение одного месяца до трех должна быть плановая операция – удаление аппендикса.

Острая форма аппендицита встречается чаще. К сожалению, во многих случаях, если вовремя не обратиться к врачу, аппендицит провоцирует развитие воспаления брюшины — перитонит, его лечение длительное. И может привести к смерти пациента.

Как действовать при аппендиците

Маскировать проявления аппендицита спазмолитиками и анальгетиками не следует. Это спутывает клиническую картину. И даже опытные хирурги, при осмотре пациента могут иметь значительные сомнения. Но в любом случае хирурги советуют делать оперативное вмешательство. Чтобы не избежать осложнений, от которых человек может умереть.

Аппендицит – это ургентное состояние. Если чувствуете боли в животе – в больнице вас примут даже без направления от семейного врача. Больного осматривают мультидисциплинарной командой, где есть хирурги и гинекологи. И вместе определяют тактику действий.