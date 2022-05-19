Очень часто граждан, особенно родителей маленьких детей, беспокоит вопрос – нужно ли делать перед проведением местной анестезии у стоматолога аллергопробы?

Стоматолог Марианна Коршинская объяснила свою позицию.

— Часто родители просят сделать пробу на анестетик, “потому что он у нас такой аллергик”, “потому что мы волнуемся”. А что, если я скажу – не надо? – говорит Марианна Коршинская.

По ее словам, в этом нет нужды, ведь аллергической реакции во время первого контакта не бывает, то есть, если организм никогда не встречался с аллергеном, то иммунного ответа у него нет.

– Для этого не нужно делать анализ крови, результат однозначно будет отрицательным. А скарификационные пробы тем более делать нельзя! На введение аллергена во время этой пробы начнут вырабатываться иммуноглобулины. Тест будет отрицательным, а организм в следующий раз подготовится. И тогда в кресле стоматолога будет аллергическая реакция, – добавляет врач.

Что делать, когда уже была аллергическая реакция?

В этом случае можно говорить об определенных видах обследования. К примеру, BAT-тест (определение активации базофилов), определение активности триптазы (забор крови во время реакции). Однако есть определенные нюансы.

— Аллергическая реакция обычно возникает не на действующее вещество анестетика, а на консерванты. Поэтому бывает, что действующее вещество одно, а состав у разных производителей – разный. И когда на артикаин нет аллергии, но на анестетик на основе артикаина будем иметь реакцию, — объясняет специалист.

Поэтому каждый стоматолог должен быть готов к различным видам аллергической реакции, в частности к анафилактическому шоку, иметь навыки оказания неотложной помощи и противошоковую укладку, в которой обязательно есть адреналин.