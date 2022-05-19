Дуже часто громадян, особливо батьків маленьких дітей, турбує запитання – чи треба робити перед проведенням місцевої анестезії у стоматолога алергопроби?

Стоматолог Маріанна Коршинська пояснила свою позицію.

– Часто батьки просять зробити пробу на анестетик, “бо він у нас такий алергік”, “бо ми хвилюємося”. А що, якщо я скажу – не треба? – говорить Маріанна Коршинська.

За її словами, у цьому немає потреби, адже алергічної реакції під час першого контакту не буває, тобто якщо організм ніколи не зустрічався з алергеном, то імунної відповіді в нього немає.

– Для цього не треба робити аналіз крові, результат однозначно буде негативним. А скарифікаційні проби тим паче робити не можна! На введення алергену під час цієї проби почнуть вироблятися імуноглобуліни. Тест буде негативним, а організм наступного разу підготується. І тоді в кріслі стоматолога буде алергічна реакція, – додає лікар.

Що робити, коли вже була алергічна реакція?

У такому разі можна говорити про певні види обстеження. Наприклад, BAT-тест (визначення активації базофілів), визначення активності триптази (забір крові під час реакції). Проте є певні нюанси.

– Алергічна реакція зазвичай виникає не на діючу речовину анестетика, а на консерванти. Тому буває, що діюча речовина одна, а склад у різних виробників – різний. І ніби на артикаїн нема алергії, але на анестетик на основі артикаїну будемо мати реакцію, – пояснює фахівець.

Через це кожен стоматолог має бути готовим до різних видів алергічної реакції, зокрема до анафілактичного шоку, володіти навичками надання невідкладної допомоги та мати протишокову укладку, в якій обов’язково є адреналін.