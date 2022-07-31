Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Уровень гемоглобина: почему снижается и как его поднять

31 июля 2022, 15:14
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV Анастасия Коваль терапевт
анализ крови
Источник: Depositphotos

Гемоглобин – неизменный элемент крови. И когда он не в норме, сразу возникают неприятные симптомы. Почему падает уровень гемоглобина и как с этим бороться? На эти важные вопросы Фактам ICTV ответила врач-терапевт Анастасия Коваль.

— Когда мы говорим, о низком гемоглобине — то автоматически должны понимать, что организм страдает от недостатка кислорода, — предостерегает специалист.

Симптомы низкого гемоглобина

Снижение гемоглобина не обязательно сопровождается ярко выраженной симптоматикой. Если его уровень падал плавно, то преимущественно мы не чувствуем никакого дискомфорта. Наш организм просто привыкает к этому постепенно развивающемуся состоянию.

Сейчас смотрят

Совсем другое дело, когда уровень гемоглобина упал резко (как правило, это бывает вследствие кровотечения). В этом случае человек четко чувствует когда и как стало плохо.

Симптомы понижения уровня гемоглобина, как правило, не специфичны. Самые распространенные – это:

  • общая слабость;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • бледный цвет кожи;
  • ускоренное сердцебиение (тахикардия);
  • ухудшение памяти;
  • нарушение сна;
  • одышка.

Причины низкого гемоглобина

Приемлемый уровень гемоглобина для мужчин – 14,0 – 17,5 граммов на децилитр (г/дл); для женщин – от 12,3 – до 15,3 г/дл.

Снижение уровня гемоглобина может возникнуть у любого человека. Но обычно его падение провоцирует конкретный фактор.

Основные причины:

  • Обычное недоедание или неправильное питание.
  • Обильные кровянистые выделения при менструации у женщин.
  • Кровопотеря из-за операции, пленения или травмы.
  • Прием препаратов для разжижения крови.
  • Инфекции.
  • Нарушение процесса всасывания железа.
  • Такие заболевания как геморрой, язва желудка, онкология, хроническая почечная недостаточность, крови и т.п.

Что делать, если уровень гемоглобина недостаточен

– Мы не можем сказать, что у человека низкий уровень гемоглобина только по жалобам. Подтвердить это может только лабораторное исследование, – объясняет врач.

Поэтому она предостерегает от самостоятельного установления диагнозов и самолечения. Кроме того, даже если вы угадали с низким уровнем гемоглобина, важно понимать, что это не самостоятельная болезнь. Это всегда следствие некоего патологического состояния. Следовательно, для правильного лечения следует определить причину возникновения этого состояния и лечить ее.

Есть несколько простых способов поднять уровень гемоглобина:

  • Питание. Продукты с высоким уровнем железа – это печень, гречка, морская капуста, орехи (в том числе миндаль), чернослив, шиповник, мясо кролика, морковь и т.д.
  • Прием препаратов, содержащих железо. Но их не следует самостоятельно покупать в аптеке, доверяя рекламе. Лекарство назначает только специалист, ориентируясь на индивидуальные показатели пациента.
  • Напитки. Это соки из черной смородины, граната, сливы, земляники. И отвар из плодов шиповника. Его, кстати, лучше пить через трубочку, чтобы не разрушать зубную эмаль.

В особо тяжелых случаях пациентам назначается переливание крови.

Читайте также:
серцеДоврачебная помощь: как самостоятельно снизить давление и снять острую боль в сердце

Для того чтобы выбрать наиболее эффективное лечение, необходимо обратиться к врачу. Он даст свои рекомендации после детального обследования.

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь