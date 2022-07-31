Гемоглобин – неизменный элемент крови. И когда он не в норме, сразу возникают неприятные симптомы. Почему падает уровень гемоглобина и как с этим бороться? На эти важные вопросы Фактам ICTV ответила врач-терапевт Анастасия Коваль.

— Когда мы говорим, о низком гемоглобине — то автоматически должны понимать, что организм страдает от недостатка кислорода, — предостерегает специалист.

Симптомы низкого гемоглобина

Снижение гемоглобина не обязательно сопровождается ярко выраженной симптоматикой. Если его уровень падал плавно, то преимущественно мы не чувствуем никакого дискомфорта. Наш организм просто привыкает к этому постепенно развивающемуся состоянию.

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Совсем другое дело, когда уровень гемоглобина упал резко (как правило, это бывает вследствие кровотечения). В этом случае человек четко чувствует когда и как стало плохо.

Симптомы понижения уровня гемоглобина, как правило, не специфичны. Самые распространенные – это:

общая слабость;

головные боли;

головокружение;

быстрая утомляемость;

бледный цвет кожи;

ускоренное сердцебиение (тахикардия);

ухудшение памяти;

нарушение сна;

одышка.

Причины низкого гемоглобина

Приемлемый уровень гемоглобина для мужчин – 14,0 – 17,5 граммов на децилитр (г/дл); для женщин – от 12,3 – до 15,3 г/дл.

Снижение уровня гемоглобина может возникнуть у любого человека. Но обычно его падение провоцирует конкретный фактор.

Основные причины:

Обычное недоедание или неправильное питание.

Обильные кровянистые выделения при менструации у женщин.

Кровопотеря из-за операции, пленения или травмы.

Прием препаратов для разжижения крови.

Инфекции.

Нарушение процесса всасывания железа.

Такие заболевания как геморрой, язва желудка, онкология, хроническая почечная недостаточность, крови и т.п.

Что делать, если уровень гемоглобина недостаточен

– Мы не можем сказать, что у человека низкий уровень гемоглобина только по жалобам. Подтвердить это может только лабораторное исследование, – объясняет врач.

Поэтому она предостерегает от самостоятельного установления диагнозов и самолечения. Кроме того, даже если вы угадали с низким уровнем гемоглобина, важно понимать, что это не самостоятельная болезнь. Это всегда следствие некоего патологического состояния. Следовательно, для правильного лечения следует определить причину возникновения этого состояния и лечить ее.

Есть несколько простых способов поднять уровень гемоглобина:

Питание. Продукты с высоким уровнем железа – это печень, гречка, морская капуста, орехи (в том числе миндаль), чернослив, шиповник, мясо кролика, морковь и т.д.

Продукты с высоким уровнем железа – это печень, гречка, морская капуста, орехи (в том числе миндаль), чернослив, шиповник, мясо кролика, морковь и т.д. Прием препаратов, содержащих железо. Но их не следует самостоятельно покупать в аптеке, доверяя рекламе. Лекарство назначает только специалист, ориентируясь на индивидуальные показатели пациента.

Но их не следует самостоятельно покупать в аптеке, доверяя рекламе. Лекарство назначает только специалист, ориентируясь на индивидуальные показатели пациента. Напитки. Это соки из черной смородины, граната, сливы, земляники. И отвар из плодов шиповника. Его, кстати, лучше пить через трубочку, чтобы не разрушать зубную эмаль.

В особо тяжелых случаях пациентам назначается переливание крови.

Для того чтобы выбрать наиболее эффективное лечение, необходимо обратиться к врачу. Он даст свои рекомендации после детального обследования.