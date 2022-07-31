Гемоглобін – незмінний елемент крові. І коли він не в нормі, одразу виникають неприємні симптоми. Чому ж падає рівень гемоглобіну і як з цим боротися? На ці важливі запитання Фактам ICTV відповіла лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

– Коли ми говоримо, про низький гемоглобін – то автоматично маємо розуміти, що організм страждає від нестачі кисню, – застерігає фахівчиня.

Симптоми низького гемоглобіну

Зниження гемоглобіну не обов’язково супроводжується яскраво вираженою симптоматикою. Якщо його рівень падав плавно, то, переважно, ми не відчуваємо ніякого дискомфорту. Наш організм просто звикає до цього стану, що розвивався поступово.

Зараз дивляться

Зовсім інша справа, коли рівень гемоглобіну впав різко (зазвичай, це буває внаслідок кровотечі). В цьому випадку людина чітко відчуває коли і як саме стало зле.

Симптоми зниження рівня гемоглобіну, зазвичай, не специфічні. Найпоширеніші – це:

загальна слабкість;

головні болі;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

блідий колір шкіри;

пришвидшене серцебиття (тахікардія);

погіршення пам’яті;

порушення сну;

задишка.

Причини низького гемоглобіну

Прийнятний рівень гемоглобіну для чоловіків – 14,0 – 17,5 грамів на децилітр (г / дл); для жінок – від 12,3 – до 15,3 г/дл.

Пониження рівня гемоглобіну може виникнути у будь-якої людини. Але зазвичай його падіння провокує конкретний фактор.

Основні причини:

Звичайне недоїдання або неправильне харчування. Рясні кров’янисті виділення під час менструації у жінок. Крововтрата через операцію, полони чи травму. Прийом препаратів для розрідження крові. Інфекції. Порушення процесу всмоктування заліза. Такі захворювання як геморой, виразка шлунку, онкологія, хронічна хвороба нирок, крові і т.п.

Що робити, якщо рівень гемоглобіну недостатній?

– Ми не можемо сказати, що в людини низький рівень гемоглобіну лише за скаргами. Підтвердити це може лише лабораторне дослідження, – пояснює лікарка.

Тому вона застерігає від самостійного встановлення діагнозів та самолікування. Крім того, навіть якщо ви вгадали з низьким рівнем гемоглобіну, важливо розуміти, що це не самостійна хвороба. Це завжди наслідок якогось патологічного стану. Отже, для правильного лікування треба визначити причину виникнення цього стану і лікувати її.

Є кілька простих способів підняти рівень гемоглобіну:

Харчування. Продукти із високим рівнем заліза – це печінка, гречка, морська капуста, горіхи (зокрема – мигдаль), чорнослив, шипшина, м’ясо кролика, морква і т. д. Прийом препаратів, які містять залізо. Але їх не варто самостійно купувати в аптеці, довіряючи рекламі. Ліки призначає лише фахівець, орієнтуючись на індивідуальні показники пацієнта. Напої. Це соки з чорної смородини, гранату, сливи, суниці. Та відвар із плодів шипшини. Його, до речі, краще пити через трубочку, щоб не руйнувати зубну емаль.

В особливо тяжких випадках пацієнтам призначається переливання крові.

Для того, щоб обрати найефективніше лікування, необхідно звернутись до медика. Він дасть свої фахові рекомендації після детального обстеження.