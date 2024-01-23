Високий вміст вітамінів. Шипшина містить чималу кількість вітаміну C, який допомагає підтримувати імунітет, бореться зі стресом, прискорює загоєння тканин та зміцнює судини. Окрім вітаміну С, ягоди рослини багаті на комплекс вітамінів A, E, K, В та цінні мінерали: кальцій, фосфор, калій та магній.
Антиоксидантні властивості шипшини допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами, запобігаючи старінню та різним захворюванням. Флавоноїди та каротиноїди можуть покращити здоров’я серця та знизити ризик серцевих хвороб.
Усе це разом відновлює стан шкіри, покращує роботу кишківника та сприяє підтримці нормальної ваги.
Але попри чималу користь шипшини, фахівці рекомендують проконсультуватися з лікарем, якщо є протипоказання. Утриматися від споживання шипшини радять людям з гастритом, виразками і підвищеною кислотністю шлунка, а також тим, хто страждає на низький тиск.
Як заварити сушену шипшину – рецепт
Інгредієнти
- сушені ягоди шипшини – 2-3 ст.л.
- 500 мл гарячої води
- мед, цукор – до смаку
Приготування
- Помийте ягоди шипшини холодною водою, щоб видалити залишки бруду чи пилу.
- Покладіть сушені ягоди шипшини у термос чи посуд для заварювання чаю.
- Залийте шипшину гарячою водою (не окропом!), накрийте посуд кришкою та зачекайте 10-15 хвилин.
- Потім процідіть настій, додайте мед або цукор.
- Готовий напій можна пити гарячим, теплим чи охолодженим, дорослим – не більше двох склянок напою на день, дітям – лише 200 мл.