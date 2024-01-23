Шиповник является отличным природным источником полезных веществ и имеет многочисленные преимущества для здоровья. Подробнее об этом и способе приготовления чая с сушеным шиповником — в материале Факты ICTV.

Источник витаминов и минеральных веществ

Высокое содержание витаминов. Шиповник содержит большое количество витамина C, который помогает поддерживать иммунитет, борется со стрессом, ускоряет заживление тканей и укрепляет сосуды. Кроме витамина С, ягоды растения богаты комплексом витаминов A, E, K, В и ценными минералами: кальцием, фосфором, калием и магнием.

Антиоксидантные свойства шиповника помогают бороться с вредными свободными радикалами, предотвращая старение и различные заболевания. Флавоноиды и каротиноиды могут улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных болезней.

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Все это вместе восстанавливает состояние кожи, улучшает работу кишечника и способствует поддержанию нормального веса.

Но несмотря на немалую пользу шиповника, специалисты рекомендуют сначала проконсультироваться с врачом, если есть противопоказания. Воздержаться от потребления шиповника советуют людям с гастритом, язвами и повышенной кислотностью желудка, а также тем, кто страдает низким давлением.

Как заварить сушеный шиповник — рецепт

Ингредиенты

сушеные ягоды шиповника — 2-3 ст.л.

500 мл горячей воды

мед, сахар — по вкусу

Приготовление