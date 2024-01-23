Шиповник является отличным природным источником полезных веществ и имеет многочисленные преимущества для здоровья. Подробнее об этом и способе приготовления чая с сушеным шиповником — в материале Факты ICTV.
Источник витаминов и минеральных веществ
Высокое содержание витаминов. Шиповник содержит большое количество витамина C, который помогает поддерживать иммунитет, борется со стрессом, ускоряет заживление тканей и укрепляет сосуды. Кроме витамина С, ягоды растения богаты комплексом витаминов A, E, K, В и ценными минералами: кальцием, фосфором, калием и магнием.
Антиоксидантные свойства шиповника помогают бороться с вредными свободными радикалами, предотвращая старение и различные заболевания. Флавоноиды и каротиноиды могут улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных болезней.
Все это вместе восстанавливает состояние кожи, улучшает работу кишечника и способствует поддержанию нормального веса.
Но несмотря на немалую пользу шиповника, специалисты рекомендуют сначала проконсультироваться с врачом, если есть противопоказания. Воздержаться от потребления шиповника советуют людям с гастритом, язвами и повышенной кислотностью желудка, а также тем, кто страдает низким давлением.
Как заварить сушеный шиповник — рецепт
Ингредиенты
- сушеные ягоды шиповника — 2-3 ст.л.
- 500 мл горячей воды
- мед, сахар — по вкусу
Приготовление
- Помойте ягоды шиповника холодной водой, чтобы удалить остатки грязи или пыли.
- Положите сушеные ягоды шиповника в термос или посуду для заваривания чая.
- Залейте шиповник горячей водой (не кипятком!), накройте посуду крышкой и подождите 10-15 минут.
- Затем процедите настой, добавьте мед или сахар.
- Готовый напиток можно пить горячим, теплым или охлажденным, взрослым — не более двух стаканов напитка в день, детям — только 200 мл.