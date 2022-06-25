Сколько питьевой воды нужно пить, чтобы организм чувствовал себя комфортно, а тело выглядело здоровым, как вода помогает организму сбрасывать лишние килограммы и как научиться слышать скрытые сигналы организма, когда он просит пить. Можно ли похудеть, если пить достаточно воды.

Об этом и не только расспрашиваем у фитнес-тренерши, диетологии и коуча Ирины Тодоровой. Она при первом визуальном контакте с человеком понимает, достаточно ли он пьет чистой воды. Об этом говорит кожа лица, наличие отеков, мешков и кровоподтеков под глазами.

В чем секрет

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Как ни странно, наибольший эффект от питья воды почувствуют люди, которые раньше не занимались физкультурой и любили тяжелую пищу. Именно им удастся похудеть благодаря воде. Почему? А потому что вода омывает наш организм изнутри, как сосуд и при этом выводит токсины, шлаки, а также продукты белкового распада и мочевую кислоту.

Задерживает жидкость тот организм, который мало ее получает и оставляет впрок. Когда мы начинаем регулярно пить воду, то жидкость в организме не задерживается, а циркулирует. Таким образом, человеку, который до этого не пил достаточно воды, можно похудеть по меньшей мере на 2-3 килограмма. И дальше дело уже спортом и правильным рационом.

Поэтому питье воды – это не панацея для похудения, но первый лучший шаг для похудения и стимул продолжить это в спорте.

Сколько пить воды

Существует простая пропорция. На 1 кг веса тела – 30 мл воды. Умножаем свой вес на 0,03 и так видим сколько требует именно ваш организм. В среднем это от 8 стаканов в день.

Но ни в коем случае нельзя насильно заливать в себя литр воды утром и еще литр воды вечером. Растяните свою норму в течение дня, чтобы пить каждый час. Не ждите, когда во рту появится чувство сухости.

Вспомните, когда вы последний раз справляли потребность в туалете, если это было больше 2 часов назад — айда пить воду.

Речь идет только о чистой питьевой воде, не о чае, компоте или лимонаде. Ведь эти напитки организм принимает как еду, а не как жидкость.

Пить: до, во время или после еды

До сих пор у нас есть миф, что не стоит запивать обед, чтобы еда не бродила в желудке. Действительно, нельзя запивать еду именно напитками, особенно сладкими, чтобы не происходило брожение.

У питьевой воды таких ограничений нет, ее можно спокойно сочетать с едой. В то же время вода главный очиститель для пищеварительной системы. Если вы съели много мяса, именно водой вы сможете ускорить процесс белкового распада.

То же касается алкоголя. К примеру, после стакана сухого вина смело пейте воду, так вы помогаете организму быстрее вывести алкоголь и не опьянеть.

Помните, что одна порция кофе выводит из организма в один литр жидкости. Поэтому, если пьете кофе, добавьте литр воды к своей ежедневной норме. Лучше всего пить воду со щелочностью PH от 7,5 до 8,3 (обратите внимание на этикетку).

Вода и спорт

В любом случае у вас не должно быть ощущения сухости во рту, ведь во время динамичного движения мы отдаем немало жидкости. Пить воду между упражнениями – даже не норма, а необходимость. При активности организм просит жидкость, чтобы охладиться. Между упражнениями лучше начинать пить воду небольшими глотками, тем самым охладить ротовую полость и дальше уже утолять жажду.

Вода и тонус тела

Кроме похудения, за регулярное питье воды вас поблагодарит и кожа. Это отсутствие на лице отеков, кровоподтеков, здоровый румянец. Я часто сравниваю человека с цветком. Почему мы поливаем ее чистой водой, а в себя заливаем в первую очередь напитки, даже если они без сахара? Напитки – это уже пища, которую нужно переваривать организму.

P.S. А теперь выпейте стакан воды, пора.