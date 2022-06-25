Скільки питної води достатньо, аби організм почував себе комфортно, а тіло мало здоровий вигляд, як вода допомагає організму скидати зайві кілограми та як навчитися чути приховані сигнали організму, коли він просить пити. Чи можна схуднути, кщо пити достатньо води.

Про це і не тільки розпитуємо у фітнес-тренерки, дієтологині та коуча Ірини Тодорової. Вона при першому візуальному контакті з людиною розуміє, чи достатньо вона п’є чистої води. Про це свідчить шкіра обличчя, наявність набряків, мішків та синців під очима.

У чому секрет

Зараз дивляться

Як не дивно, найбільший ефект від пиття води відчують ті люди, які раніше не займалися фізкультурою та полюбляли важку їжу. Саме їм вдасться схуднути завдяки воді. Чому? А тому що вода омиває наш організм зсередини, як сосуд і при цьому виводить токсини, шлаки, а також продукти білкового розпаду та сечову кислоту.

Затримує рідину той організм, який мало її отримує і залишає про запас. Коли ж ми починаємо регулярно пити воду, то рідина в організмі не затримується, а циркулює. Таким чином, людині, яка до цього не пила достатньо води, можна схуднути на щонайменше на 2-3 кілограми. І далі справа вже спортом та правильним раціоном.

Тому пиття води – це не панацея для схуднення, але перший найкращий крок для схуднення і стимул продовжити це у спорті.

Скільки пити води

Існує проста пропорція. На 1 кг ваги тіла – 30 мл води. Множимо свою вагу на 0,03 і так бачимо скільки потребує саме ваш організм. В середньому, це від 8 склянок на день.

Але в жодному разі не можна силоміць заливати в себе літр води вранці та ще літр води ввечері. Розтягніть свою норму протягом дня, аби пити щогодини. Не чекайте, коли в роті з’явиться відчуття сухості.

Згадайте, коли ви востаннє справляли потребу у вбиральні, якщо це було більше 2 годин тому – гайда пити воду.

Йдеться лише про чисту питну воду, не про чай, компот чи лимонад. Адже ці напої організм сприймає як їжу, а не як рідину.

Пити: до, під час чи після прийому їжі

До сих пір ми маємо міф, що не варто запивати обід, аби їжа не бродила у шлунку. Справді, не можна запивати їжу саме напоями, особливо солодкими, аби не відбувалося бродіння.

У питної води таких обмежень нема, її спокійно можна поєднувати з їжею. Водночас вода головний очисник для системи травлення. Якщо ви з’їли багато м’яса, то саме водою ви зможете пришвидшити процес білкового розпаду.

Те саме, стосується алкоголю. До прикладу, після склянки сухого вина сміливо пийте воду, так ви допоже організму швидше вивести алкоголь і не сп’яніти.

Пам’ятайте, що одна порція кави виводить з організму до одного літра рідини. Тому якщо п’єте каву, додайте літр води до своєї щоденної норми. Найкраще пити воду з лужністю PH від 7,5 до 8,3 (зверніть увагу на етикетку).

Вода і спорт

В жодному разі у вас не має бути відчуття сухості у роті, адже під час динамічного руху ми віддаємо чимало рідини. Пити воду між вправами – навіть не норма, а необхідність. Під час активності організм просить рідину, аби охолодитися. Між вправами найкраще починати пити воду малими ковтками, тим самим охолодити ротову порожнину і далі вже тамувати спрагу.

Вода і тонус тіла

Окрім схуднення, за регулярне пиття води вам подякує й шкіра. Це відсутність на обличчі набряків, синців, здоровий рум’янець. Я часто порівнюю людину з квіткою. Чому ми поливаємо її чистою водою, а у себе заливаємо перш за все напої, навіть якщо вони без цукру? Напої – це вже їжа, яку треба перетравлювати організму.

P.S. А тепер випийте склянку води, вже пора.