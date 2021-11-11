Панкреатит — это воспалительное заболевание поджелудочной железы.
Этот орган играет важную роль в процессе пищеварения, он вырабатывает ферменты, которые при попадании в тонкий кишечник участвуют в переваривании белков, жиров и углеводов. Также поджелудочная железа производит гормон инсулин, который регулирует уровень сахара в крови.
Когда нарушается функция поджелудочной железы, это значительно влияет на качество жизни человека. О симптомах панкреатита, а также о том, как их облегчить, Фактам ICTV рассказала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог Александра Залис-Якименко.
Прежде чем говорить о признаках болезни, нужно уточнить, что панкреатит бывает острым и хроническим.
Острый — резкое и быстро развивающееся нарушение работы поджелудочной железы. Его могут спровоцировать чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя, отравление, вирусное поражение, некоторые медикаменты.
Иногда это неотложное состояние, которые требует не только экстренной консультации с врачом, но и хирургического вмешательства.
Хронический — вялотекущее заболевание накопительного характера. Функция органа постепенно нарушается под воздействием неправильных пищевых привычек (чрезмерное потребление жирной пищи, сладостей, выпечки), заболевания алкоголизмом, приема лекарственных препаратов, стрессов.
— Панкреатит — достаточно серьезное заболевание, ведь, к сожалению, поджелудочная железа не имеет способности к восстановлению. Если пациент страдает от хронического панкреатита, то это навсегда. И для того, чтобы иметь нормальное качество жизни, нужно научиться жить с ним, — говорит Александра Залис-Якименко.
Симптомы панкреатита
Признаки болезни напрямую зависят от формы заболевания. Врач перечислила их.
Симптомы острого панкреатита:
- Боль
— Панкреатит — это очень больно. Как правило, это эпигастральная зона (над пупком). Может отдавать и в правое, и в левое подреберье, и в спину. Это довольно интенсивные опоясывающие боли. При острой форме боль просто сумасшедшая, кинжалообразная, явно выраженная, — объясняет гастроэнтеролог.
- Температура
У больного может резко повышаться температура из-за стремительного развития воспалительного процесса.
- Тошнота и рвота
При заболевании панкреатитом человека может тошнить. Также может быть рвота, которая не приносит облегчение.
- Диарея или запор
Проблемы с поджелудочной железой сразу же отражаются на пищеварении. Может возникать запор или диарея, объясняет специалист.
- Вздутие живота
Еще один симптом панкреатита, который появляется из-за дисбаланса пищеварительных соков, в результате чего возникает реакция брожения с выделением углекислого газа.
Кроме того, у больного могут наблюдаться одышка, сухость во рту и белый налет на языке, а также бледный цвет лица.
При закупорке желчных протоков поджелудочной железы может наблюдаться желтушность кожи и склер, зуд.
Симптомы хронического панкреатита:
- Боль в животе
— Она может иметь четкую локализацию или же быть опоясывающей. При хроническом панкреатите боли ноющие, навязчивые, на них сложно повлиять, — объясняет Александра Залис-Якименко.
- Температура
Воспалительный процесс, хоть и вялотекущий, может провоцировать повышение температуры тела.
- Слабость
Человек может чувствовать общую слабость и упадок сил.
- Снижение аппетита
У больного может фиксироваться снижение или полное отсутствие аппетита.
- Пятна
Зачастую они имеют красный цвет и локализируются в зоне живота, спины, грудной клетки.
Помимо этого, могут наблюдаться эндокринные нарушения, среди которых сахарный диабет и склонность к гипергликемии.
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Лечение панкреатита
Острая форма требует экстренной госпитализации. Там больному снимают боль с помощью сильнодействующих обезболивающих и оказывают необходимую помощь. Иногда достаточно откачивания содержимого желудка, чтобы снять нагрузку на поджелудочную железу, и приема препаратов, в других же случаях необходима операция.
— Есть такое правило, что такому больному нужны холод, голод и покой. Это сложное и опасное состояние, лечение которого на первых порах должно проходить под присмотром врача, — комментирует гастроэнтеролог.
При хроническом панкреатите больному нужны спазмолитики для снятия боли, препараты, куппирующие избыточную кислотопродукцию, а также лекарства, содержащие ферменты, для помощи процессу пищеварения.