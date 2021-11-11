Панкреатит – це запальне захворювання підшлункової залози.

Цей орган відіграє важливу роль у процесі травлення, він виробляє ферменти, які під час потрапляння до тонкого кишечника беруть участь у перетравленні білків, жирів та вуглеводів. Також підшлункова залоза виробляє гормон інсулін, який регулює рівень цукру у крові.

Коли порушується функція підшлункової залози, це впливає на якість життя людини. Про симптоми панкреатиту, а також про те, як їх полегшити, Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, ендоскопіст, дієтолог Олександра Заліс-Якименко.

Перш ніж говорити про ознаки хвороби, варто уточнити, що панкреатит буває гострим та хронічним.

Гострий – різке порушення роботи підшлункової залози, яке швидко розвивається. Його можуть спровокувати надмірне вживання жирної їжі та алкоголю, отруєння, вірусне ураження, деякі медикаменти.

Іноді це невідкладний стан, який вимагає не тільки екстреної консультації з лікарем, а й хірургічного втручання.

Хронічний – мляве захворювання накопичувального характеру. Функція органу поступово порушується під впливом неправильних харчових звичок (надмірне споживання жирної їжі, солодощів, випічки), захворювання на алкоголізм, прийому лікарських препаратів, стресів.

– Панкреатит – досить серйозне захворювання, адже, на жаль, підшлункова залоза не має здатності до відновлення. Якщо пацієнт страждає від хронічного панкреатиту, це назавжди. І для того, щоб мати нормальну якість життя, треба навчитися жити з ним, – каже Олександра Заліс-Якименко.

Симптоми панкреатиту

Ознаки хвороби залежать від форми захворювання. Лікарка перерахувала їх.

Симптоми гострого панкреатиту:

Біль

– Панкреатит – це дуже боляче. Зазвичай це епігастральна зона (над пупком). Може віддавати і в праве, і в ліве підребер’я, і ​​в спину. Це досить інтенсивні оперізувальні болі. Під час гострої форми біль просто неймовірний, кинджалеподібний, явно виражений, – пояснює гастроентеролог.

Температура

У хворого може різко підвищуватися температура через стрімкий розвиток запального процесу.

Нудота та блювання

Під час захворювання на панкреатит людину може нудити. Також може бути блювання, яке не приносить полегшення.

Діарея чи запор

Проблеми з підшлунковою залозою одразу ж впливають на травлення. Може виникати запор чи діарея, пояснює фахівець.

Вздуття живота

Ще один симптом панкреатиту, який з’являється через дисбаланс травних соків, унаслідок чого виникає реакція бродіння з виділенням вуглекислого газу.

Крім того, у хворого можуть фіксуватися задишка, сухість у роті та білий наліт на язику, а також блідий колір обличчя.

Під час закупорки жовчних проток підшлункової залози може спостерігатися жовтяничність шкіри і склер, свербіж.

Симптоми хронічного панкреатиту:

Біль у животі

– Він може мати чітку локалізацію або бути оперізувальним. За хронічного панкреатиту болі ниючі, нав’язливі, на них складно вплинути, – пояснює Олександра Заліс-Якименко.

Температура

Запальний процес, хоч і млявий, може провокувати підвищення температури тіла.

Слабкість

Людина може відчувати загальну слабкість та втрату сил.

Зниження апетиту

У хворого може фіксуватися зниження або повна відсутність апетиту.

Плями

Найчастіше вони мають червоний колір і локалізуються у зоні живота, спини, грудної клітки.

Крім цього, можуть спостерігатися ендокринні порушення, серед яких цукровий діабет та схильність до гіперглікемії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◾ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ◾ДИЕТОЛОГ◾ (@dr_zalis)

Лікування панкреатиту

Гостра форма потребує екстреної госпіталізації. Там хворому знімають біль за допомогою сильнодієвих знеболювальних та надають необхідну допомогу. Іноді достатньо відкачування вмісту шлунка, щоб зняти навантаження на підшлункову залозу, та прийому препаратів, в інших випадках необхідна операція.

– Є таке правило, що такому хворому потрібні холод, голод та спокій. Це складний і небезпечний стан, лікування якого спочатку має відбуватися під наглядом лікаря, – коментує гастроентеролог.

Під час хронічного панкреатиту хворому потрібні спазмолітики для зняття болю, препарати, що купують надмірну кислотопродукцію, а також ліки, що містять ферменти, для процесу травлення.