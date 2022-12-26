Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Консультация

От чего появляется стоматит и как облегчить его симптомы — стоматолог

26 декабря 2022, 14:09
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
зуби, стоматолог
Источник: Depositphotos

Стоматолог Армине Ахмедова рассказала Фактам ICTV, от чего появляется стоматит и как облегчить его симптомы.

— Стоматит – это воспаление слизистой оболочки полости рта. Он может поразить любую поверхность ротовой полости, — объясняет медик.

По ее словам, спровоцировать стоматит может что угодно, от этой неприятной болячки никто не застрахован. Но все же есть ряд факторов, которые чаще всего вызывают стоматит. А именно:

  • бактерии и инфекции ротовой полости (кариес, гингивит, пародонтит и др.);
  • заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционного или вирусного типа;
  • респираторные заболевания (ОРВИ, грипп);
  • частое травмирование языка ортопедическими или ортодонтическими конструкциями;
  • повреждения языка при сколах зуба;
  • грибковая инфекция;
  • вредные привычки (курение, алкоголь);
  • ожог языка или употребления острых продуктов.

стоматит

Сейчас смотрят

Как лечить стоматит

— При отсутствии лечения признаки стоматита полностью исчезают, но это не значит, что пациент излечился от патологии, – предостерегает врач.

По ее словам, воспалительный процесс переходит в хроническую форму и при ослаблении иммунитета или воздействии раздражителя возникает рецидив.

Читайте также:
стоматологТренды в стоматологии: лечение во сне и экспресс-зубы за 10 минут

Как облегчить симптомы:

  • тщательно соблюдать гигиену полости рта. Чистить зубы после каждого приема пищи, не использовать электрическую и звуковую щетку;
  • не употреблять в пищу кислое, очень холодное, очень горячее, острое и соленое;
  • делать ротовые ванночки ополаскивателем Стоматидин, Хлоргексидин дента 0.12%;
  • использовать гель от стоматита GUM Afta Clear;
  • обезболивание и при повышении температуры — Нурофен или Парацетамол;
  • при тяжелом течении болезни следует принимать таблетки от аллергии Тигофаст-180, L-Цэт по одной на ночь в течение трех дней.

— Диагноз устанавливается клинически, поэтому лучше как можно раньше записаться на консультацию к стоматологу, – рекомендует Армине Ахмедова.

Медик отмечает, что самолечение может усугубить ситуацию. Различные полоскания лишь уберут симптомы, но не причину. И в следующий раз это приведет к более тяжелому течению болезни.

Читайте также:
чищення язика,Профилактика кариеса, удаление неприятного запаха: почему так важно чистить язык

Теги
зуби поради лікаря Стоматологія хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь