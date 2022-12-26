Стоматолог Армине Ахмедова рассказала Фактам ICTV, от чего появляется стоматит и как облегчить его симптомы.

— Стоматит – это воспаление слизистой оболочки полости рта. Он может поразить любую поверхность ротовой полости, — объясняет медик.

По ее словам, спровоцировать стоматит может что угодно, от этой неприятной болячки никто не застрахован. Но все же есть ряд факторов, которые чаще всего вызывают стоматит. А именно:

бактерии и инфекции ротовой полости ( кариес,

заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционного или вирусного типа;

респираторные заболевания (ОРВИ, грипп);

частое травмирование языка ортопедическими или ортодонтическими конструкциями;

повреждения языка при сколах зуба;

грибковая инфекция;

вредные привычки (курение, алкоголь);

ожог языка или употребления острых продуктов.

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Как лечить стоматит

— При отсутствии лечения признаки стоматита полностью исчезают, но это не значит, что пациент излечился от патологии, – предостерегает врач.

По ее словам, воспалительный процесс переходит в хроническую форму и при ослаблении иммунитета или воздействии раздражителя возникает рецидив.

Как облегчить симптомы:

тщательно соблюдать гигиену полости рта.

не употреблять в пищу кислое, очень холодное, очень горячее, острое и соленое;

делать ротовые ванночки ополаскивателем Стоматидин, Хлоргексидин дента 0.12%;

использовать гель от стоматита GUM Afta Clear;

обезболивание и при повышении температуры — Нурофен или Парацетамол;

при тяжелом течении болезни следует принимать таблетки от аллергии Тигофаст-180, L-Цэт по одной на ночь в течение трех дней.

— Диагноз устанавливается клинически, поэтому лучше как можно раньше записаться на консультацию к стоматологу, – рекомендует Армине Ахмедова.

Медик отмечает, что самолечение может усугубить ситуацию. Различные полоскания лишь уберут симптомы, но не причину. И в следующий раз это приведет к более тяжелому течению болезни.