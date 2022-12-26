Стоматолог Армине Ахмедова рассказала Фактам ICTV, от чего появляется стоматит и как облегчить его симптомы.
— Стоматит – это воспаление слизистой оболочки полости рта. Он может поразить любую поверхность ротовой полости, — объясняет медик.
По ее словам, спровоцировать стоматит может что угодно, от этой неприятной болячки никто не застрахован. Но все же есть ряд факторов, которые чаще всего вызывают стоматит. А именно:
- бактерии и инфекции ротовой полости (кариес, гингивит, пародонтит и др.);
- заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционного или вирусного типа;
- респираторные заболевания (ОРВИ, грипп);
- частое травмирование языка ортопедическими или ортодонтическими конструкциями;
- повреждения языка при сколах зуба;
- грибковая инфекция;
- вредные привычки (курение, алкоголь);
- ожог языка или употребления острых продуктов.
Как лечить стоматит
— При отсутствии лечения признаки стоматита полностью исчезают, но это не значит, что пациент излечился от патологии, – предостерегает врач.
По ее словам, воспалительный процесс переходит в хроническую форму и при ослаблении иммунитета или воздействии раздражителя возникает рецидив.
Как облегчить симптомы:
- тщательно соблюдать гигиену полости рта. Чистить зубы после каждого приема пищи, не использовать электрическую и звуковую щетку;
- не употреблять в пищу кислое, очень холодное, очень горячее, острое и соленое;
- делать ротовые ванночки ополаскивателем Стоматидин, Хлоргексидин дента 0.12%;
- использовать гель от стоматита GUM Afta Clear;
- обезболивание и при повышении температуры — Нурофен или Парацетамол;
- при тяжелом течении болезни следует принимать таблетки от аллергии Тигофаст-180, L-Цэт по одной на ночь в течение трех дней.
— Диагноз устанавливается клинически, поэтому лучше как можно раньше записаться на консультацию к стоматологу, – рекомендует Армине Ахмедова.
Медик отмечает, что самолечение может усугубить ситуацию. Различные полоскания лишь уберут симптомы, но не причину. И в следующий раз это приведет к более тяжелому течению болезни.