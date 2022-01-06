Зимой во время отдыха на горнолыжных курортах либо просто на скользкой улице человек может получить травмы — ушиб, вывих или даже перелом. Кроме того, может случиться разрыв связок или повреждение мениска.

Врач-ортопед-травматолог Виталий Ющишен рассказал Фактам ICTV, как отличить эти виды травм.

— В целом отличить их может только врач. Подтвердить диагноз можно с помощью рентгена. Но есть признаки, которые отличают перелом, вывих и ушиб, – отмечает Виталий Ющишен.

Перелом — это полное или частичное повреждение целостности кости.

Специалист назвал симптомы перелома:

укорочение конечности — визуально сломанная рука или нога будет казаться короче;

отек — место возле перелома может отекать;

боль — обычно человек может испытывать сильную боль, иногда до потери сознания;

крепитация (хруст) — скрипение из-за того, что части кости трутся друг о друга;

патологическая подвижность — конечность может изгибаться так, как она не может делать в нормальном состоянии.

— Если речь идет о переломе ребер, то хруста может и не быть. Однако человека будет беспокоить боль и дискомфорт при дыхании, — комментирует травматолог.

Вывих — это смещение суставных концов костей, при котором утрачивается их правильное сопоставление. Вывихи обуславливаются чрезмерным движением в суставе (при сильном ударе в зону сустава, падении).

Виталий Ющишен перечислил его признаки:

деформация сустава — визуально будут заметны изменения;

ограничение или невозможность движения в суставе;

боль;

отек.

— В то же время характерного для перелома хруста уже не будет. Так можно отличить эти два вида травмирования, — добавляет врач.

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Ушиб — повреждение мягких тканей.

О нем могут свидетельствовать:

боль;

отек;

гематома.

Также может быть ситуация с повреждением мениска и разрывом связок.

— В случае разрыва связок будет нестабильность. Когда человек ходит, он чувствует неуверенность в ходьбе. Что касается повреждения менисков, то возможен блок в суставе, когда человек не может согнуть или разогнуть ногу, — объясняет Виталий Ющишен.

При травмировании лучше обратиться к врачу, который точно установит вид повреждения и окажет профессиональную помощь.