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Як відрізнити перелом, вивих та забій

6 Січня 2022, 08:05
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
перелом

Взимку під час відпочинку на гірськолижних курортах або й просто на слизькій вулиці людина може отримати травмування – забій, вивих чи навіть перелом. Крім того, може трапитися розрив зв’язок чи пошкодження меніска.

Лікар-ортопед-травматолог Віталій Ющишен розповів Фактам ICTV, як розрізняти ці види травмувань.

– Загалом відрізнити їх може лише лікар. Підтвердити діагноз можливо лише за допомогою рентгену. Але є ознаки, які відрізняють перелом, вивих та забій, – зауважує Віталій Ющишен.

Перелом – це повне чи часткове пошкодження цілісності кістки.

Фахівець назвав симптоми перелому:

  • вкорочення кінцівки – візуально зламана рука чи нога здаватиметься коротшою;
  • набряк – місце біля перелому може набрякати;
  • біль – зазвичай людина може відчувати сильний біль, іноді до втрати свідомості;
  • крепітація (хрускіт) – скрипіння через те, що частини кістки труться одна об одну;
  • патологічна рухливість – кінцівка може згинатися так, як вона не здатна робити у нормальному стані.

– Якщо йдеться про перелом ребер, то хрускоту може не бути. Однак людину турбуватиме біль та дискомфорт під час дихання, – коментує травматолог.

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Вивих – це зміщення суглобових кінців кісток, за якого втрачається їхнє правильне співставлення. Вивихи обумовлюються надмірним рухом у суглобі (під час сильного удару у зону суглоба, падіння).

Віталій Ющишен перерахував його ознаки:

  • деформація суглобу – візуально буде помітно зміни;
  • обмеження чи неможливість руху в суглобі;
  • біль;
  • набряк.

– Водночас характерного для перелому хрускоту уже не буде. Так можна розрізняти ці два види травмування, – додає лікар.

 

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Забій – пошкодження м’яких тканин.

Про нього можуть свідчити:

  • біль;
  • набряк;
  • гематома.

Також може бути ситуація з пошкодженням меніска та розривом зв’язок.

– У випадку розриву зв’язок буде нестабільність. Це коли людина йде і відчуває невпевненість у ходьбі. Щодо пошкодження менісків, можливий блок у суглобі, коли людина не може зігнути або розігнути ногу, – пояснює Віталій Ющишен.

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У разі травмування ліпше звернутися до лікаря, який точно встановить вид пошкодження та надасть фахову допомогу.

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