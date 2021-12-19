Какие таблетки пить при геморрое

Геморрой — заболевание, характерными признаками которого являются расширение, воспаление и тромбирование вен прямой кишки и заднего прохода с формированием патологически увеличенных геморроидальных узлов.

Это заболевание одинаково поражает мужчин и женщин. Как свидетельствует статистика, около 40-50% людей сталкивается с геморроем в той или иной форме.

Врач-проктолог, уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV о том, как можно вылечить геморрой и какие препараты действенны против этого заболевания.

Основные симптомы геморроя:

боли во время опорожнения и после него;

усиление болевых ощущений при ходьбе и сидения;

зуд и жжение в области анального отверстия;

ощущение неполного опорожнения после похода в туалет;

выделение крови при дефекации;

ощущение инородного тела в заднем проходе.

Подробнее о причинах возникновения и симптомах геморроя читайте в нашем материале.

Виды лечения геморроя

По словам врача, на начальных стадиях геморрой хорошо поддается медикаментозному лечению. Прием таблеток, использование свечей и мазей в течение недели убирают симптомы заболевания.

Препараты, что смягчают стул: Мукофальк и его аналоги – 1 пакет 2 раза в день до еды, можно принимать до 6 пакетов в сутки.

Слабительные: Дуфалак, Порталак, Нормазе. Дозировка препаратов подбирается индивидуально гастроэнтерологом. Категорически не рекомендовано пользоваться препаратами постоянно, ведь они вызывают меланоз кишечника (нарушение пигментации слизистой оболочки), это может привести к развитию опухоли.

Флеботоники: Детралекс, Флебодия, Нормовен. Эти препараты укрепляют венозную стенку и улучшают венозный отток. У каждого препарата есть своя схема приема. Это лекарство можно пить курсами.

Геморроидальное кровотечение

— В таком случае эффективными будут гемостатические препараты в виде свечей (Релиф), свечи с адреналином (нужно осторожно применять людям с повышенным давлением) или таблетки Этамзилат, Транексам, — отметил врач.

Болевой синдром

Врач может назначить обезболивающие препараты в виде гелей, кремов, мазей, свечей (Проктозан, Ауробин, Прокто-гливенол, Постеризан).

Таблетированные обезболивающие препараты: Анальгин, Нурофен, Дексалгин, Темпалгин.

Тромбоз геморроидальных узлов

По словам Кондратенко, в случае такого диагноза могут помочь антикоагулянты местного действия: Гепариновая мазь, Гепатромбин. А также комбинированные препараты, содержащие обезболивающие и противовоспалительные компоненты (Проктоседил, Проктозан, Ауробин, Релиф).

Хирургическое лечение

— На последних стадиях геморроя пациенты уже попробовали все мази, свечи, таблетки и даже методы народной медицины, но геморрой все равно продолжает болеть, кровоточить. Тогда нужно проводить хирургическое вмешательство, — утверждает проктолог.

Благодаря современным технологиям 90% пациентов покидают клинику в течение трех часов после операции. А еще несколько лет назад после удаления геморроя пациент мог провести в больнице около двух недель.

Существует большое количество вариантов хирургического лечения геморроя:

классическое удаление скальпелем;

лазерное удаление геморроидальной ткани без повреждения окружающих тканей;

латексное лигирование, когда на геморроидальный узел одевают латексное кольцо;

склерозирование.

Дополнительные рекомендации к лечению

Без изменения образа жизни больного не стоит ждать долгосрочного эффекта как от медикаментозного, так и хирургического лечения.

Предотвратить и вылечить геморрой может помочь ограничение жареного, перченого, копченого, специй, алкоголя, крепкого чая и кофе. В ежедневном питании должны быть овощи, каши (кроме рисовой), фрукты, мясо, рыба нежирных сортов. Рекомендуемый способ приготовления – варить, тушить, запекать.

Также необходимо употреблять достаточное количество жидкости (2-2, 5 л в день) и вести активный образ жизни. По словам специалиста, не стоит пользоваться туалетной бумагой. Самый лучший вариант — подмывание или влажная туалетная бумага.

В случае возникновения симптомов геморроя или других болезней необходимо вовремя обращаться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.