Какие таблетки пить при геморрое

Геморрой — заболевание, характерными признаками которого являются расширение, воспаление и тромбирование вен прямой кишки и заднего прохода с формированием патологически увеличенных геморроидальных узлов.
Это заболевание одинаково поражает мужчин и женщин. Как свидетельствует статистика, около 40-50% людей сталкивается с геморроем в той или иной форме.
Врач-проктолог, уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV о том, как можно вылечить геморрой и какие препараты действенны против этого заболевания.
Основные симптомы геморроя:
- боли во время опорожнения и после него;
- усиление болевых ощущений при ходьбе и сидения;
- зуд и жжение в области анального отверстия;
- ощущение неполного опорожнения после похода в туалет;
- выделение крови при дефекации;
- ощущение инородного тела в заднем проходе.
Подробнее о причинах возникновения и симптомах геморроя читайте в нашем материале.
Виды лечения геморроя
По словам врача, на начальных стадиях геморрой хорошо поддается медикаментозному лечению. Прием таблеток, использование свечей и мазей в течение недели убирают симптомы заболевания.
Препараты, что смягчают стул: Мукофальк и его аналоги – 1 пакет 2 раза в день до еды, можно принимать до 6 пакетов в сутки.
Слабительные: Дуфалак, Порталак, Нормазе. Дозировка препаратов подбирается индивидуально гастроэнтерологом. Категорически не рекомендовано пользоваться препаратами постоянно, ведь они вызывают меланоз кишечника (нарушение пигментации слизистой оболочки), это может привести к развитию опухоли.
Флеботоники: Детралекс, Флебодия, Нормовен. Эти препараты укрепляют венозную стенку и улучшают венозный отток. У каждого препарата есть своя схема приема. Это лекарство можно пить курсами.
Геморроидальное кровотечение
— В таком случае эффективными будут гемостатические препараты в виде свечей (Релиф), свечи с адреналином (нужно осторожно применять людям с повышенным давлением) или таблетки Этамзилат, Транексам, — отметил врач.
Болевой синдром
Врач может назначить обезболивающие препараты в виде гелей, кремов, мазей, свечей (Проктозан, Ауробин, Прокто-гливенол, Постеризан).
Таблетированные обезболивающие препараты: Анальгин, Нурофен, Дексалгин, Темпалгин.
Тромбоз геморроидальных узлов
По словам Кондратенко, в случае такого диагноза могут помочь антикоагулянты местного действия: Гепариновая мазь, Гепатромбин. А также комбинированные препараты, содержащие обезболивающие и противовоспалительные компоненты (Проктоседил, Проктозан, Ауробин, Релиф).
Хирургическое лечение
— На последних стадиях геморроя пациенты уже попробовали все мази, свечи, таблетки и даже методы народной медицины, но геморрой все равно продолжает болеть, кровоточить. Тогда нужно проводить хирургическое вмешательство, — утверждает проктолог.
Благодаря современным технологиям 90% пациентов покидают клинику в течение трех часов после операции. А еще несколько лет назад после удаления геморроя пациент мог провести в больнице около двух недель.
Существует большое количество вариантов хирургического лечения геморроя:
- классическое удаление скальпелем;
- лазерное удаление геморроидальной ткани без повреждения окружающих тканей;
- латексное лигирование, когда на геморроидальный узел одевают латексное кольцо;
- склерозирование.
Дополнительные рекомендации к лечению
Без изменения образа жизни больного не стоит ждать долгосрочного эффекта как от медикаментозного, так и хирургического лечения.
Предотвратить и вылечить геморрой может помочь ограничение жареного, перченого, копченого, специй, алкоголя, крепкого чая и кофе. В ежедневном питании должны быть овощи, каши (кроме рисовой), фрукты, мясо, рыба нежирных сортов. Рекомендуемый способ приготовления – варить, тушить, запекать.
Также необходимо употреблять достаточное количество жидкости (2-2, 5 л в день) и вести активный образ жизни. По словам специалиста, не стоит пользоваться туалетной бумагой. Самый лучший вариант — подмывание или влажная туалетная бумага.
В случае возникновения симптомов геморроя или других болезней необходимо вовремя обращаться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.