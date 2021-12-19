Які таблетки пити під час геморою

Геморой – захворювання, характерними ознаками якого є розширення, запалення та тромбування вен прямої кишки та заднього проходу з формуванням патологічно збільшених гемороїдальних вузлів.

Це захворювання однаково вражає чоловіків та жінок. Як свідчить статистика, близько 40-50% людей стикається з гемороєм у тій чи іншій формі.

Лікар-проктолог, уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV про те, як можна вилікувати геморой та які препарати дієві проти цього захворювання.

Основні симптоми геморою:

болі під час випорожнення та після нього;

посилення больових відчуттів під час ходьби та сидіння;

свербіння та печіння в зоні анального отвору;

відчуття неповного спорожнення після походу до туалету;

виділення крові під час дефекації;

відчуття стороннього тіла в задньому проході.

Детальніше про причини виникнення та симптоми геморою читайте у нашому матеріалі.

Види лікування геморою

За словами лікаря, на початкових стадіях геморой добре піддається медикаментозному лікуванню. Прийом таблеток, використання свічок та мазей протягом тижня прибирають симптоми захворювання.

Препарати що пом’якшують випорожнення: Мукофальк та його аналоги – 1 пакет 2 рази на день до їжі, можна приймати до 6 пакетів на добу.

Проносні: Дуфалак, Порталак, Нормазе. Дозування препаратів підбирається індивідуально гастроентерологом. Категорично не рекомендовано користуватися препаратами постійно, адже вони викликають меланоз кишечника (порушення пігментації слизової оболонки), це може призвести до розвитку пухлини.

Флеботоніки: Детралекс, Флебодія, Нормовен. Ці препарати зміцнюють венозну стінку та покращують венозний відтік. У кожного препарату є своя схема прийому. Ці ліки можна пити курсами.

Гемороїдальна кровотеча

– У такому випадку ефективними будуть гемостатичні препарати у вигляді свічок (Реліф), свічки з адреналіном (потрібно обережно застосовувати людям із підвищеним тиском) або таблетки Етамзілат чи Транексам, – зазначив лікар.

Больовий синдром

Лікар може призначити знеболювальні препарати у вигляді гелів, кремів, мазей, свічок (Проктозан, Ауробін, Прокто-глівенол, Постеризан).

Таблетовані знеболювальні препарати: Анальгін, Нурофен, Дексалгін, Темпалгін.

Тромбоз гемороїдальних вузлів

За словами Кондратенка, у разі такого діагнозу можуть допомогти антикоагулянти місцевої дії: Гепаринова мазь, Гепатромбін. А також комбіновані препарати, що містять знеболювальні та протизапальні компоненти (Проктоседил, Проктозан, Ауробін, Реліф).

Хірургічне лікування

– На останніх стадіях геморою пацієнти вже спробували всі мазі, свічки, таблетки та навіть методи народної медицини, але геморой однаково продовжує боліти, кровоточити. Тоді варто проводити хірургічне лікування, – стверджує проктолог.

Завдяки сучасним технологіям 90% пацієнтів залишають клініку протягом трьох годин після операції. А ще кілька років тому після видалення геморою пацієнт міг провести в лікарні близько двох тижнів.

Існує велика кількість варіантів хірургічного лікування геморою:

класичне видалення скальпелем;

лазерне видалення гемороїдальної тканини без пошкодження навколишніх тканин;

латексне лігування, коли на гемороїдальний вузол надягають латексне кільце;

склерозування.

Додаткові рекомендації до лікування

Без зміни способу життя хворого не варто чекати довгострокового ефекту як від медикаментозного, так і від хірургічного лікування.

Запобігти та вилікувати геморой може допомогти обмеження смаженого, перченого, копченого, спецій, алкоголю, міцного чаю та кави. У щоденному харчуванні мають бути овочі, каші (крім рисової), фрукти, м’ясо, риба нежирних сортів. Рекомендований спосіб приготування – варити, тушкувати, запікати.

Також необхідно вживати достатню кількість рідини (2-2,5 л на день) та вести активний спосіб життя. За словами спеціаліста, не варто користуватися туалетним папером. Найкращий варіант – підмивання або вологий туалетний папір.

У разі виникнення симптомів геморою чи інших хвороб необхідно вчасно звертатися до лікаря, щоб уникнути можливих ускладнень.