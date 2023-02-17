В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года. Соответственно лица призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

В то же время законодательством определен перечень болезней, которые освобождают украинцев от мобилизации даже в период военного положения.

Факты ICTV узнали, с какими болезнями сердца не могут мобилизовать в армию в период военного положения 2023.

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Болезни сердца, которые освобождают от мобилизации-перечень

Перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы, указываются в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Что касается болезней сердца, то непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только лица: