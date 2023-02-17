В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года. Соответственно лица призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.
В то же время законодательством определен перечень болезней, которые освобождают украинцев от мобилизации даже в период военного положения.
Факты ICTV узнали, с какими болезнями сердца не могут мобилизовать в армию в период военного положения 2023.
Болезни сердца, которые освобождают от мобилизации-перечень
Перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы, указываются в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Что касается болезней сердца, то непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только лица:
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;
- с гипертонической болезнью III стадии;
- с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;
- некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью;
- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности;
- болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью;
- дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью.