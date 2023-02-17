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С какими болезнями сердца не мобилизуют в 2023 году — перечень болезней

17 февраля 2023, 12:32
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
С какими болезнями сердца не мобилизуют в 2023 году — перечень болезней
Источник: Depositphotos

В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года. Соответственно лица призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

В то же время законодательством определен перечень болезней, которые освобождают украинцев от мобилизации даже в период военного положения.

Факты ICTV узнали, с какими болезнями сердца не могут мобилизовать в армию в период военного положения 2023.

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Болезни сердца, которые освобождают от мобилизации-перечень

Перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы, указываются в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Что касается болезней сердца, то непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только лица:

  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;
  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;
  • с гипертонической болезнью III стадии;
  • с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;
  • некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью;
  • легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности;
  • болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью;
  • дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью.
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