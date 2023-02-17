В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року. Відповідно особи призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.

Водночас законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють українців від мобілізації навіть в період воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, з якими хворобами серця не можуть мобілізувати до армії в період воєнного стану 2023.

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Хвороби серця, які звільняють від мобілізації – перелік

Перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби, вказуються у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Що стосується хвороб серця, то непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки особи: