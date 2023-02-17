В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року. Відповідно особи призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.
Водночас законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють українців від мобілізації навіть в період воєнного стану.
Факти ICTV дізнавалися, з якими хворобами серця не можуть мобілізувати до армії в період воєнного стану 2023.
Хвороби серця, які звільняють від мобілізації – перелік
Перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби, вказуються у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.
Що стосується хвороб серця, то непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки особи:
- з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;
- із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;
- з гіпертонічною хворобою III стадії;
- з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;
- некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), що супроводжуються серцевою недостатністю;
- легеневе серце та порушення легеневого кровообігу: легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності;
- хвороби легеневих судин, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, що супроводжуються серцевою недостатністю;
- дегенерація (дистрофія) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.