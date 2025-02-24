Вірусна інфекція часто супроводжується підвищенням температури тіла. Коли варто почекати й не збивати температуру, а коли потрібно застосовувати жарознижувальні засоби — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яку температуру не можна збивати та чому

За інформацією МОЗ України, підвищення температури тіла є природною захисною реакцією організму на вірусну інфекцію.

Підвищення температури тіла — це перша ознака того, що організм почав боротися з патогеном, тому одразу збивати її та приймати жарознижувальні препарати не завжди потрібно.

Температура тіла людини впродовж дня може змінюватись, бо залежить від багатьох чинників – як зовнішніх, так і внутрішніх. Це, зокрема, вік, час доби, фізична активність чи вживання їжі. Також на показники впливають умови та спосіб вимірювання:

у ротовій порожнині;

на чолі;

у пахвовій западині;

у прямій кишці;

у вусі.

Вважається, що нормальною температурою тіла дорослої людини є 36,6 градуса. У дітей температура тіла в нормі дещо вища, ніж у дорослих.

Невелике підвищення температури не становить загрози для організму людини. Не варто збивати:

субфебрильну температуру — температура підвищується не більше, ніж на 1 градус за максимальну нормальну температуру;

фебрильну (помірну) — температура підвищується на 1-2 градуси;

температуру, яка не сягає позначки 38 градусів у дітей і 38,5 градусів у дорослих.

Сімейні лікарі приватної клініки радять не збивати температуру нижче 38,5 градусів, адже за допомогою підвищеної температури організм бореться з хворобою.

Лікар-терапевт Оксана Четверикова прокоментувала, що за температури 38 градусів призупиняє розвиток більшість хвороботворних бактерій та вірусів. Тому при ГРВІ таку температуру збивати не варто. Достатньо пити багато рідини, теплого чаю з лимоном чи малиною, зберігати постільний режим та дотримуватись інших рекомендацій сімейного лікаря.

За словами лікарки, тільки якщо людина погано переносить підвищення температури – у неї почався сильний озноб, біль у м’язах, ломота в суглобах, головний біль і виникає істотний дискомфорт – тоді варто прийняти жарознижувальний засіб. Водночас не варто збивати температуру до нормальної, а лише знизити до відмітки 37-37,5 градусів, щоб полегшити стан дорослого чи дитини.

Людмила Олексіївна Хомич, лікар-педіатр вищої категорії коментує:

— Підвищення температури — це захисна реакція організму на вірусну інфекцію. Якщо дитина добре переносить температуру 38-38,5 градусів, то давати жарознижувальні препарати їй не потрібно.

Збиваючи невисоку температуру, ми заважаємо організму дитини виробляти захисні антитіла до інфекції, й організм погано бореться з хворобою. Виняток становлять діти до трьох місяців, діти із захворюваннями нервової системи та схильні до судом.

Отже, як стверджує лікарка, збивати температуру треба в тому разі, якщо у дитини були судоми або малюк схильний до фебрильних судом та якщо у дитини є порушення в роботі нервової системи. Також рекомендують збивати температуру дітям, що відмовляються пити достатню кількість рідини, проявляють сильне занепокоєння тощо.

Яку температуру потрібно збивати та як це робити

Збивати потрібно ту температуру, яка значно погіршує стан людини, та температуру, яка досягла позначки 38,5 градуса та вище. В домашніх умовах варто обмежитися прийманням парацетамолу чи ібупрофену, дотримуючись дозування, зазначеного в інструкції чи згідно з рекомендаціями сімейного лікаря.

Температура вважається збитою, якщо протягом години вона впала або на 2 градуси, або до 37,5 чи нижче.

Для зниження температури не варто:

Використовувати аспірин. Натирати дорослого чи дитину алкоголем, оцтом, щоб збити температуру.

При зниженні температури тіла звертайте увагу не лише на позначку термометра, а й на самопочуття людини. І пам’ятайте, що не варто займатися самолікування. Якщо піднялася температура, за першої можливості треба звернутися до сімейного лікаря.