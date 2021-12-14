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Больше не значит лучше. Чем грозит избыток сна

14 декабря 2021, 15:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сон
Источник: Depositphotos

Не только дефицит, но и переизбыток сна вреден организму.

Согласно новому исследованию, опубликованному на Sleep foundation, после сна более девяти часов в сутки человек может чувствовать усталость, нехватку энергии и желание еще поспать.

Чем грозит избыток сна

  • развитием заболеваний сердца;
  • набором лишнего веса;
  • появлением сахарного диабета ІІ типа;
  • проблемами с концентрацией, памятью;
  • депрессией, тревогой;
  • головными болями.
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Это связано с тем, что человек мало двигается и меньше выполняет ежедневные задачи, которые тренируют его способности работать с информацией.

Сколько нужно спать

В целом взрослому человеку рекомендуют спать 7-9 часов в сутки, чтобы оставаться максимально бодрым и работоспособным. Однако в этом вопросе все очень индивидуально и зависит от состояния здоровья, привычек и уровня активности человека.

О чем говорит желание поспать дольше

В первую очередь это сигнализирует об усталости, нарушении режима дня. Также это может быть признаком стресса.

Иногда сонливость свидетельствует о заболеваниях — нарколепсии, идиопатической гиперсомнии.

Источник: Sleep foundation

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безсоння , Исследования
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