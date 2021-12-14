Не только дефицит, но и переизбыток сна вреден организму.
Согласно новому исследованию, опубликованному на Sleep foundation, после сна более девяти часов в сутки человек может чувствовать усталость, нехватку энергии и желание еще поспать.
Чем грозит избыток сна
- развитием заболеваний сердца;
- набором лишнего веса;
- появлением сахарного диабета ІІ типа;
- проблемами с концентрацией, памятью;
- депрессией, тревогой;
- головными болями.
Это связано с тем, что человек мало двигается и меньше выполняет ежедневные задачи, которые тренируют его способности работать с информацией.
Сколько нужно спать
В целом взрослому человеку рекомендуют спать 7-9 часов в сутки, чтобы оставаться максимально бодрым и работоспособным. Однако в этом вопросе все очень индивидуально и зависит от состояния здоровья, привычек и уровня активности человека.
О чем говорит желание поспать дольше
В первую очередь это сигнализирует об усталости, нарушении режима дня. Также это может быть признаком стресса.
Иногда сонливость свидетельствует о заболеваниях — нарколепсии, идиопатической гиперсомнии.
Источник: Sleep foundation