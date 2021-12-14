Не лише дефіцит, а й надлишок сну шкідливий для організму.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим на Sleep foundation, після сну понад дев’ять годин на добу людина може відчувати втому, нестачу енергії та бажання ще поспати.

Чим загрожує надлишок сну

розвитком захворювань серця;

набором зайвої ваги;

появою цукрового діабету ІІ типу;

проблемами із концентрацією, пам’яттю;

депресією, тривогою;

головними болями.

Це пов’язано з тим, що людина мало рухається і менше виконує щоденні завдання, які тренують її здатність працювати з інформацією.

Скільки потрібно спати

Загалом дорослій людині рекомендують спати 7-9 годин на добу, щоб залишатися максимально бадьорою та працездатною. Однак у цьому питанні все дуже індивідуально та залежить від стану здоров’я, звичок та рівня активності людини.

Про що говорить бажання поспати довше

Насамперед це сигналізує про втому, порушення режиму дня. Також це може бути ознакою стресу.

Іноді сонливість свідчить про захворювання – нарколепсію, ідіопатичну гіперсомнію.

Джерело: Sleep foundation