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Советы

Время гололеда: как не упасть на скользкой дороге

10 января 2023, 12:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
зимние травмы
Источник: Depositphotos

Ежегодно, согласно данным Центра медицинской статистики, в среднем более 97 тыс. украинцев получают повреждения различной степени тяжести в результате падения. Значительная часть травм приходится на зиму, и особенно в гололедицу.

Однако есть простые и действенные советы, как уменьшить риск упасть и травмироваться, даже если вы совсем не приспособлены к ходьбе по скользкой дороге.

Советы:

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  • Не смотрите в телефон
  • Надевайте обувь с рельефной подошвой.
  • Не ходите быстро – это снизит риск падения.
  • Не держите руки в карманах. Свободные руки помогают балансировать.
  • По возможности не носите тяжелых сумок – они нарушают равновесие.
  • Если чувствуете, что падаете, присядьте.
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Чтобы научиться оказывать неотложную помощь при различных травмах и повреждениях, не нужно быть медиком, знания можно получить на специализированных курсах, где преподают сертифицированные преподаватели.

Источник
Минздрав
Теги
Травма
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