Щороку, відповідно до даних Центру медичної статистики, в середньому понад 97 тис. українців зазнають ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння. Значна частина травм зафіксована взимку, і особливо в ожеледицю.
Проте є прості та дієві поради, як зменшити ризик впасти та травмуватися, навіть якщо ви зовсім не пристосовані до ходіння слизькою дорогою.
Поради:
Зараз дивляться
- Не дивіться у телефон
- Ваше взуття має бути з рельєфною підошвою.
- Не ходіть швидко – це знизить ризик падіння.
- Не тримайте руки у кишенях. Вільні руки допомагають балансувати.
- За можливості не носіть важких сумок – вони порушують рівновагу.
- Якщо відчуваєте, що падаєте, присядьте.
Щоб навчитися надавати невідкладну допомогу при різних травмах і ушкодженнях, не потрібно бути медиком, знання можна отримати на спеціалізованих курсах, де викладають сертифіковані викладачі.