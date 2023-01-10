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Поради

Час ожеледиці: як не впасти на слизькій дорозі

10 Січня 2023, 12:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
зимние травмы
Джерело: Depositphotos

Щороку, відповідно до даних Центру медичної статистики, в середньому понад 97 тис. українців зазнають ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння. Значна частина травм зафіксована взимку, і особливо в ожеледицю.

Проте є прості та дієві поради, як зменшити ризик впасти та травмуватися, навіть якщо ви зовсім не пристосовані до ходіння слизькою дорогою.

Поради:

Зараз дивляться
  • Не дивіться у телефон
  • Ваше взуття має бути з рельєфною підошвою.
  • Не ходіть швидко – це знизить ризик падіння.
  • Не тримайте руки у кишенях. Вільні руки допомагають балансувати.
  • За можливості не носіть важких сумок – вони порушують рівновагу.
  • Якщо відчуваєте, що падаєте, присядьте.
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Щоб навчитися надавати невідкладну допомогу при різних травмах і ушкодженнях, не потрібно бути медиком, знання можна отримати на спеціалізованих курсах, де викладають сертифіковані викладачі.

Джерело
МОЗ
Теги
Травма
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