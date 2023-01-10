Щороку, відповідно до даних Центру медичної статистики, в середньому понад 97 тис. українців зазнають ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння. Значна частина травм зафіксована взимку, і особливо в ожеледицю.

Проте є прості та дієві поради, як зменшити ризик впасти та травмуватися, навіть якщо ви зовсім не пристосовані до ходіння слизькою дорогою.

Поради:

Зараз дивляться

Не дивіться у телефон

Ваше взуття має бути з рельєфною підошвою.

Не ходіть швидко – це знизить ризик падіння.

Не тримайте руки у кишенях. Вільні руки допомагають балансувати.

За можливості не носіть важких сумок – вони порушують рівновагу.

Якщо відчуваєте, що падаєте, присядьте.

Щоб навчитися надавати невідкладну допомогу при різних травмах і ушкодженнях, не потрібно бути медиком, знання можна отримати на спеціалізованих курсах, де викладають сертифіковані викладачі.