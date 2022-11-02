До 4 ноября 23 региона Украины получат 196 тыс. вакцин против кори, паротита и краснухи.

Вместе с вакциной КПК в регионы также поехали вакцины от дифтерии и столбняка АДП(м) и вакцина Comirnaty против коронавируса.

Фактически, каждая область получит сразу три вакцины.

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Важно, что 9 из 10 не вакцинированных от кори людей, имевших контакт с больным, будут заражены.

Согласно Национальному календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет – плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма ребенка от кори.

Министерство здравоохранения Зимбабве объявило, что 698 детей умерли от кори с момента начала вспышки в апреле. После этого раздались призывы к принятию закона об обязательной вакцинации, против которой выступают господствующие здесь религиозные секты.