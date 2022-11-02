До 4 листопада 23 регіони України отримають 196 тис. вакцини проти кору, паротиту та краснухи.

Разом із вакциною КПК до регіонів також поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу.

Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини.

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Важливо, що 9 з 10 невакцинованих від кору людей, які мають контакт із хворим, будуть заражені.

Згідно з Національним календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму дитини від кору.

Міністерство охорони здоров’я Зімбабве оголосило, що 698 дітей померли від кору з моменту початку спалаху в квітні. Після цього пролунали заклики до прийняття закону про обов’язкову вакцинацію, проти якої виступають панівні тут релігійні секти.