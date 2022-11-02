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Вакцинація

Кожна область України отримає три види вакцини: проти кору, правця та коронавірусу

2 Листопада 2022, 17:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Джерело: Depositphotos

До 4 листопада 23 регіони України отримають 196 тис. вакцини проти кору, паротиту та краснухи.

Разом із вакциною КПК до регіонів також поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу.

Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини.

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Важливо, що 9 з 10 невакцинованих від кору людей, які мають контакт із хворим, будуть заражені.

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Згідно з Національним календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму дитини від кору.

Міністерство охорони здоров’я Зімбабве оголосило, що 698 дітей померли від кору з моменту початку спалаху в квітні. Після цього пролунали заклики до прийняття закону про обов’язкову вакцинацію, проти якої виступають панівні тут релігійні секти.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація
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