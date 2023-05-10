Одуванчик — всем известный весенний цветок, который растет везде и почти ничего не стоит. Использовать желтенькие цветочки можно не только для приготовления варенья, вина или салатов, но и с лечебной целью.
Как и любое растение, одуванчик имеет свои противопоказания к употреблению. Факты ICTV узнавали, какие противопоказания имеет одуванчик и кому нельзя его употреблять.
Одуванчик: какие противопоказания имеет
Настойки и отвары, в составе которых есть одуванчик, могут причинять вред, если применять их в неправильных дозах. Употребление одуванчика в больших количествах может вызвать отравление (диарея и сильная рвота).
Кроме того, лекарства из одуванчика противопоказаны при:
- язве;
- язвенной болезни 12-перстной кишки;
- повышенной кислотности желудка;
- диареи;
- гиперацидном гастрите;
- беременности и кормлении грудью;
- индивидуальной непереносимости.
Также употреблять одуванчик запрещено людям:
- с острой закупоркой желчевыводящих путей;
- при гастрите;
- с язвенной болезнью;
- детям;
- при склонности к диарее;
- с повышенной кислотностью желудочного сока;
- во время приема антибиотиков — одуванчик может неблагоприятно с ними взаимодействовать.
Также с осторожностью необходимо потреблять в пищу одуванчик, если у вас есть аллергия на хризантемы, амброзию, ромашку, календулу или другие растения семейства сложноцветных. Цветок может вызвать слезотечение и сыпь.
Кроме того, одуванчик включает латекс и йод, поэтому избегайте его, если у вас аллергия на эти вещества.
Врачи также советуют избегать употребления одуванчика беременным женщинам и матерям, кормящим грудным молоком. Некоторые исследования показали, что чрезмерное употребление одуванчика может быть причиной снижения фертильности у женщин и уровня тестостерона у мужчин. Ведь в растении есть фитоэстрогены.
Наиболее частые побочные эффекты, которые вызывает одуванчик: расстройство желудка, изжога, раздражение кожи, диарея.
— В любом случае, советуем проконсультироваться с врачом перед началом употребления одуванчика!
Источник: Healthline