Одуванчик — всем известный весенний цветок, который растет везде и почти ничего не стоит. Использовать желтенькие цветочки можно не только для приготовления варенья, вина или салатов, но и с лечебной целью.

Как и любое растение, одуванчик имеет свои противопоказания к употреблению. Факты ICTV узнавали, какие противопоказания имеет одуванчик и кому нельзя его употреблять.

Одуванчик: какие противопоказания имеет

Настойки и отвары, в составе которых есть одуванчик, могут причинять вред, если применять их в неправильных дозах. Употребление одуванчика в больших количествах может вызвать отравление (диарея и сильная рвота).

Кроме того, лекарства из одуванчика противопоказаны при:

язве;

язвенной болезни 12-перстной кишки;

повышенной кислотности желудка;

диареи;

гиперацидном гастрите;

беременности и кормлении грудью;

индивидуальной непереносимости.

Также употреблять одуванчик запрещено людям:

с острой закупоркой желчевыводящих путей;

при гастрите;

с язвенной болезнью;

детям;

при склонности к диарее;

с повышенной кислотностью желудочного сока;

во время приема антибиотиков — одуванчик может неблагоприятно с ними взаимодействовать.

Также с осторожностью необходимо потреблять в пищу одуванчик, если у вас есть аллергия на хризантемы, амброзию, ромашку, календулу или другие растения семейства сложноцветных. Цветок может вызвать слезотечение и сыпь.

Кроме того, одуванчик включает латекс и йод, поэтому избегайте его, если у вас аллергия на эти вещества.

Врачи также советуют избегать употребления одуванчика беременным женщинам и матерям, кормящим грудным молоком. Некоторые исследования показали, что чрезмерное употребление одуванчика может быть причиной снижения фертильности у женщин и уровня тестостерона у мужчин. Ведь в растении есть фитоэстрогены.

Наиболее частые побочные эффекты, которые вызывает одуванчик: расстройство желудка, изжога, раздражение кожи, диарея.

— В любом случае, советуем проконсультироваться с врачом перед началом употребления одуванчика!

Источник: Healthline