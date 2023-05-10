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Одуванчик лекарственный: кому стоит быть осторожным в употреблении

10 мая 2023, 14:22
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Кульбаба
Источник: Pixabay

Одуванчик — всем известный весенний цветок, который растет везде и почти ничего не стоит. Использовать желтенькие цветочки можно не только для приготовления варенья, вина или салатов, но и с лечебной целью.

Как и любое растение, одуванчик имеет свои противопоказания к употреблению. Факты ICTV узнавали, какие противопоказания имеет одуванчик и кому нельзя его употреблять.

Одуванчик: какие противопоказания имеет

Настойки и отвары, в составе которых есть одуванчик, могут причинять вред, если применять их в неправильных дозах. Употребление одуванчика в больших количествах может вызвать отравление (диарея и сильная рвота).

Кроме того, лекарства из одуванчика противопоказаны при:

  • язве;
  • язвенной болезни 12-перстной кишки;
  • повышенной кислотности желудка;
  • диареи;
  • гиперацидном гастрите;
  • беременности и кормлении грудью;
  • индивидуальной непереносимости.

Также употреблять одуванчик запрещено людям:

  • с острой закупоркой желчевыводящих путей;
  • при гастрите;
  • с язвенной болезнью;
  • детям;
  • при склонности к диарее;
  • с повышенной кислотностью желудочного сока;
  • во время приема антибиотиков — одуванчик может неблагоприятно с ними взаимодействовать.

Также с осторожностью необходимо потреблять в пищу одуванчик, если у вас есть аллергия на хризантемы, амброзию, ромашку, календулу или другие растения семейства сложноцветных. Цветок может вызвать слезотечение и сыпь.

Кроме того, одуванчик включает латекс и йод, поэтому избегайте его, если у вас аллергия на эти вещества.

Врачи также советуют избегать употребления одуванчика беременным женщинам и матерям, кормящим грудным молоком. Некоторые исследования показали, что чрезмерное употребление одуванчика может быть причиной снижения фертильности у женщин и уровня тестостерона у мужчин. Ведь в растении есть фитоэстрогены.

Наиболее частые побочные эффекты, которые вызывает одуванчик: расстройство желудка, изжога, раздражение кожи, диарея.

— В любом случае, советуем проконсультироваться с врачом перед началом употребления одуванчика!

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Источник: Healthline

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