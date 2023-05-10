Кульбаба – усім відома весняна квітка, яка росте скрізь та майже нічого не коштує. Використовувати жовтенькі квіточки можна не лише для приготування варення, вина чи салатів, а й з лікувальною метою.

Як і будь-яка рослина, кульбаба має свої протипоказання до вживання. Факти ICTV дізнавалися, які протипоказання має кульбаба та кому не можна її вживати.

Кульбаба: які протипоказання має

Настоянки та відвари, в складі яких є кульбаба, можуть заподіювати шкоду, якщо застосовувати їх в неправильних дозах. Вживання кульбаби у великих кількостях може спричинити отруєння (діарея та сильна блювота).

Крім того, ліки з кульбаби протипоказані при:

виразці;

виразковій хворобі 12-палої кишки;

підвищеної кислотності шлунка;

діареї;

гіперацидному гастриті;

вагітності та годуванні груддю;

індивідуальної непереносимості.

Також вживати кульбабу заборонено людям:

з гострою закупоркою жовчовивідних шляхів;

при гастриті;

з виразковою хворобою;

дітям;

при схильності до діареї;

з підвищеною кислотністю шлункового соку;

під час приймання антибіотиків – кульбаба може несприятливо з ними взаємодіяти.

Також з обережністю необхідно споживати в їжу кульбабу, якщо у вас є алергія на хризантеми, амброзію, ромашку, календулу чи інші рослини сімейства складноцвітих. Квітка може викликати сльозотечу та висипання.

Крім того, до складу кульбаби входить латекс і йод, тому уникайте її, якщо у вас є алергія на ці речовини.

Лікарі також радять уникати споживання кульбаби вагітним жінкам та матерям, які годують грудним молоком. Деякі дослідження показали, що надмірне вживання кульбаби може стати причиною зниження фертильності у жінок та рівня тестостерону у чоловіків. Адже в рослині є фітоестрогени.

Найпоширеніші побічні ефекти, які викликає кульбаба: розлад шлунку, печія, подразнення шкіри, діарея.

– У будь-якому випадку, радимо проконсультуватися з лікарем перед початком вживання кульбаби!

Джерело: Healthline