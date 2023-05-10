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Кульбаба лікарська: кому варто бути обережним у вживанні

10 Травня 2023, 14:22
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Кульбаба
Джерело: Pixabay

Кульбаба – усім відома весняна квітка, яка росте скрізь та майже нічого не коштує. Використовувати жовтенькі квіточки можна не лише для приготування варення, вина чи салатів, а й з лікувальною метою.

Як і будь-яка рослина, кульбаба має свої протипоказання до вживання. Факти ICTV дізнавалися, які протипоказання має кульбаба та кому не можна її вживати.

Кульбаба: які протипоказання має

Настоянки та відвари, в складі яких є кульбаба, можуть заподіювати шкоду, якщо застосовувати їх в неправильних дозах. Вживання кульбаби  у великих кількостях може спричинити отруєння (діарея та сильна блювота).

Крім того, ліки з кульбаби протипоказані при:

  • виразці;
  • виразковій хворобі 12-палої кишки;
  • підвищеної кислотності шлунка;
  • діареї;
  • гіперацидному гастриті;
  • вагітності та годуванні груддю;
  • індивідуальної непереносимості.

Також вживати кульбабу заборонено людям:

  • з гострою закупоркою жовчовивідних шляхів;
  • при гастриті;
  • з виразковою хворобою;
  • дітям;
  • при схильності до діареї;
  • з підвищеною кислотністю шлункового соку;
  • під час приймання антибіотиків – кульбаба може несприятливо з ними взаємодіяти.

Також з обережністю необхідно споживати в їжу кульбабу, якщо у вас є алергія на хризантеми, амброзію, ромашку, календулу чи інші рослини сімейства складноцвітих. Квітка може викликати сльозотечу та висипання.

Крім того, до складу кульбаби входить латекс і йод, тому уникайте її, якщо у вас є алергія на ці речовини.

Лікарі також радять уникати споживання кульбаби вагітним жінкам та матерям, які годують грудним молоком. Деякі дослідження показали, що надмірне вживання кульбаби може стати причиною зниження фертильності у жінок та рівня тестостерону у чоловіків. Адже в рослині є фітоестрогени.

Найпоширеніші побічні ефекти, які викликає кульбаба: розлад шлунку, печія, подразнення шкіри, діарея.

– У будь-якому випадку, радимо проконсультуватися з лікарем перед початком вживання кульбаби!

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Джерело: Healthline

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