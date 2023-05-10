Кульбаба – усім відома весняна квітка, яка росте скрізь та майже нічого не коштує. Використовувати жовтенькі квіточки можна не лише для приготування варення, вина чи салатів, а й з лікувальною метою.
Як і будь-яка рослина, кульбаба має свої протипоказання до вживання. Факти ICTV дізнавалися, які протипоказання має кульбаба та кому не можна її вживати.
Кульбаба: які протипоказання має
Настоянки та відвари, в складі яких є кульбаба, можуть заподіювати шкоду, якщо застосовувати їх в неправильних дозах. Вживання кульбаби у великих кількостях може спричинити отруєння (діарея та сильна блювота).
Крім того, ліки з кульбаби протипоказані при:
- виразці;
- виразковій хворобі 12-палої кишки;
- підвищеної кислотності шлунка;
- діареї;
- гіперацидному гастриті;
- вагітності та годуванні груддю;
- індивідуальної непереносимості.
Також вживати кульбабу заборонено людям:
- з гострою закупоркою жовчовивідних шляхів;
- при гастриті;
- з виразковою хворобою;
- дітям;
- при схильності до діареї;
- з підвищеною кислотністю шлункового соку;
- під час приймання антибіотиків – кульбаба може несприятливо з ними взаємодіяти.
Також з обережністю необхідно споживати в їжу кульбабу, якщо у вас є алергія на хризантеми, амброзію, ромашку, календулу чи інші рослини сімейства складноцвітих. Квітка може викликати сльозотечу та висипання.
Крім того, до складу кульбаби входить латекс і йод, тому уникайте її, якщо у вас є алергія на ці речовини.
Лікарі також радять уникати споживання кульбаби вагітним жінкам та матерям, які годують грудним молоком. Деякі дослідження показали, що надмірне вживання кульбаби може стати причиною зниження фертильності у жінок та рівня тестостерону у чоловіків. Адже в рослині є фітоестрогени.
Найпоширеніші побічні ефекти, які викликає кульбаба: розлад шлунку, печія, подразнення шкіри, діарея.
– У будь-якому випадку, радимо проконсультуватися з лікарем перед початком вживання кульбаби!
Джерело: Healthline